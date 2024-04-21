أطفال يتحملون وطأة الصراع الدائم"

كتب محمد ابو نعمة:

في قلب الشرق الأوسط، تتجلى صورة مأساوية للحرب فيغزة، حيث يتعرض سكان أهل غزة ، بمن فيهم الأطفال،للمعاناة الشديدة جراء النزاع المستمر فهذه القطاع الضيقيشهد تصاعداً في العنف والتوترات السياسية، مما يزيد منحدة الأزمات الإنسانية ويفاقم معاناة السكان.

تعد الأطفال هم أكثر الضحايا تأثيرًا في الحروب، حيثيفقدون حقهم في الطفولة والحماية. فتجارب الصواريخوالقصف المتكررة تترك آثارًا عميقة على نفسية الأطفال، ممايؤثر على تعليمهم وصحتهم النفسية والجسدية. إنهم يواجهونالتهديدات اليومية والخوف المستمر، مما يمنعهم من الاستمتاعبحياة طبيعية كما يفعل الأطفال في أماكن أخرى من العالم.

من الضروري تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية والعملعلى وقف القصف من الكيان الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة يجب على المجتمع الدولي العمل بجدية لحماية حقوقالإنسان في غزة وضمان حياة كريمة للجميع، بما في ذلكالأطفال الذين يعتبرون مستقبل الشعب الفلسطيني.

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام فيالمنطقة، إلا أن الأمل ما زال قائمًا. يجب أن نعمل معًا كمجتمعدولي للتوصل إلى حلول سلمية وعادلة لإنهاء الصراع في غزة،وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.