جسرُ السينما السورية

كتبت سيرين نجاجرة:

الى أين وصلنا يا الله؟وماذا زرعنا لنحصد كل هذا الدمار؟،هذا التساؤل الذي طرحه عروة الغول في مسلسل الندم قبل ٨ أعوام،حين كان يجسِّد صورة العقل الحكيم في زمن الحروب،أخبرَنا أنه(لن تحصد القمح إن كنت قد زرعت شعيراً،ولن تحصد الشعير إن كنتَ قد زرعتَ شوكة)..ذلك الأمر الذي يعرفه حتى الأطفال الصغار،الذين يمسكون تساؤله اليوم أمام الخيام…يبحثون عن جوابٍ لما زرعو…يمسكون سؤاله المطروح قبل أعوامٍ كأنما كان يدرِكُ أنه سيراودهم بعد حين…

لطالما كانت المسلسلات السورية شيئاً مميزاً عند الفلسطينيين،حواراتهم أثناءَ انتظار ركوة القهوة،صوت فيروز بينَ كل مقطعين،مشاهد أرض الديار المحببة،والفناجين القديمة كما أصل الشام…

هذه المنتوجات السينمائية الحضارية،لم تخيِّب أملاً في ذكر قضية فلسطين على ألسنة ممثليها يوماً،فإما هو بالأصل مشارِكٌ لنصرتها،أو يذكرها ما حيي

والان والكل بات يذكرها أصلاً،في أوج الحاجة لتوثيق ما فيها،تصدح الأخبار عن اولادٍ لبديعة،شغّلوا في سيّارتهم اغنيةً ادّاها فلسطينيّ،فأصبحت رائجةً أكثر من خبر فلسطين نفسها..

قالوا،أن رائحة البارود تفيح ،وهذا أمرٌ نستطيع أن نقرَّ به،لكن لم يقولوا الروائحَ تختلف عن بعضها،فرائحة بارود الشجاعة غير رائحة بارود الكِبَرِ بين العائلات،والأسود التي لا تعرف أن تزأر سوى على أبناء شعبها،لا تُقارَن بنمورٍ تتسابق على الميدان…

بمقطعٍ واحدٍ،استطاعوا إكساب الأغنية ملايينَ المتابعات،وتوثيقها حتى انتهاء حياة المسلسل ،والمعروف بيننا أننا في كل عامٍ نعود لإحياء المسلسلات السورية لما فيها من شعور مميز،لا تعطيه سينمائاتٌ غيرها…فتخيَّل من يتابِعُ هذا بعد انتهاء المجزرة،هل سيدرِكُ أن في الوقت الذي يتباهى فيه أهل البلدِ بأنهم (شيّالة فرود)،أن ملايين أخوتهم لا يملكون قوتَ يومٍ واحد! هل سيخبرهم أحدٌ أن ذلك المقطع الذي علِقَ في ذهنك،أعجب الناس أكثر من نصرة ابن جلدك! او هل سيبقى يظن أن هيبة الناس تأتي من لبس عقالٍ وقطعةٍ تستخدم في ترهيبِ العائلات…

ومن يقنِع من اعتاد على صوت منى واصف،واصفةً في احدى مقاطعها مدن فلسطين كأنها جزءٌ من أثاث بيتها الغالي ،أن تمرَّ هذه الأحداث دون أن تُذكَر ولو بالخطأ ،بل يُذكَر توافه انتاجات الشعب كأنما أصبَحت مهمّة..

وكيف نعود لنركز على تساؤلنا الحقيقي…ما دام الجَني هذه الكوارث كلها،فما طبيعة ما زرعنا!…ونحن نعود لذكرى هذه الفترة بكوب شايٍ يملؤه قهوة،ونعرف أن بديعة،علّمت اولادها أن يتمسكو في فلسطين حتى وإن تخلوا عن كل شيء،وأن السينما الشامية،لا تسقِطُ جسر الأولوية الفلسطينية في نسيجها ابداً…