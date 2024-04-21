استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال عند حاجز الحمرا العسكري

وطن: استشهدت مواطنة، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أطلق النار على مواطنة، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول اليها، وأغلق الحاجز العسكري بكلا الاتجاهين.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطنة لبيبة فازع صدقي غنام (43 عاماً) من طوباس، برصاص الاحتلال على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الحمرا.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.