انفجار عبوة ناسفة بمستوطن أثناء محاولته إزالة علم فلسطين شرقي رام الله

وطن: أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تقدم مستوطن باتجاه العلم الفلسطيني قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرقي رام الله، وبمجرد أن حاول إزالته، انفجرت به عبوة ناسفة، أدت لإصابته بجروح.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ المصاب بحادثة العلم في بنيامين، هو جندي احتياط في إجازة.

وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان ما يُعرف بـ"كمين العلم"، وهو كمين نفذته ألوية الناصر صلاح الدين قرب حدود جنوب قطاع غزة في عام 2018.

ونشرت "ألوية الناصر" آنذاك مقطع فيديو يحتوي على تسجيل مصور لكمين العلم الذي نفذته في 17 شباط/فبراير من العام 2018، وتسبب بإصابة 4 جنود إسرائيليين، بينهم إصابتان خطيرتان.

وأظهر الفيديو وجود 6 جنود إسرائيليين (يعتقد بأنهم من وحدة هندسة المتفجرات) قرب الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، نزع أحدهم العلم الذي ثبتته الأولوية على السياج، ووضعه في المنتصف بين زملائه، قبل أن ينفجر فيهم جميعاً.