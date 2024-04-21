الاحتلال يعتقل مواطنا شرق الحرم الإبراهيمي

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا واحتجزت عائلته في منطقة واد الحضن شرق الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأكد الناشط في حقوق الإنسان عارف جابر، إن قوات الاحتلال احتجزت أفراد عائلة كانت في زيارة لأقاربهم في منطقة واد الحصن شرق الحرم الإبراهيمي لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم، واعتقل المواطن حازم الرازم، بحجة منع التجول في المنطقة.

يشار إلى أن حارات شرق الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، تخضع لإجراءات عسكرية مشددة، واعتداءات على المواطنين، ومنعهم من الخروج أو الدخول إلى حاراتهم.