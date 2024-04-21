اكتتاب مشروع 99Bitcoins يجذب كبار المستثمرين ونموذجه القائم على التعلم مقابل الكسب يستحوذ على اهتمام المحللين

أثار فريق تطوير موقع 99Bitcoins الشهير ضجّةً هائلةً في مجتمع الكريبتو من خلال إطلاقه اكتتاب عملة هذا المشروع (99BTC) الذي طال انتظاره.

واجتذب مشروع التعلم من أجل الكسب هذا استثماراتٍ ضخمةً من قِبَل كبار المستثمرين خلال أسبوعٍ واحدٍ فقط، كما حظيَ المشروع بإشادةٍ من الخبراء لنموذجه الفريد الذي يكافئ المستخدمين على التعلم عن العملات الرقمية.



مشروع 99Bitcoins يطلق ثورةً فريدةً في تعلُّم الكريبتو

أثبت مشروع 99Bitcoins نفسَه منذ فترةٍ طويلةٍ كعلامةٍ مرموقةٍ في مجال التعليم المتعلق بالعملات الرقمية. مع ذلك، فهو يرتقي اليوم بهذا النوع من التعلُّم إلى مستوى جديدٍ تماماً من خلال نموذج التعلم من أجل الكسب الخاص به.



وكما هو موضَّح في الورقة البيضاء للمشروع، فبدلاً من مجرَّد التفاعل مع المحتوى التعليميّ بشكلٍ سلبيّ، سيتمكن المستخدمون الآن من ربح مكافآتٍ بالعملات الرقمية مقابل زيادة معرفتهم بالبلوكتشين فقط.



ويمكننا تلخيص الفكرة الأساسية للمشروع بكلّ بساطةٍ كالآتي: كلما تقدم المستخدمون في اطّلاعهم على محتوى مكتبة 99Bitcoins من الدورات التدريبية التفاعلية والبرامج التعليمية ووحدات التعلُّم، سيحصلون على عملات 99BTC لاستخدامها في الحصول على مزايا متعدّدة.



فالأمر مشابهٌ لبرنامج مكافآت بطاقات الائتمان الذي يوفر الاسترداد النقديّ، مع فارق أنه في مشروع 99Bitcoins "ينفق" المستخدمون عن طريق التعلم.

ويعني هذا أنه كلما أكمل المستخدمون المزيد من الدورات التدريبيّة، كلما زاد عدد عملات 99BTC التي سيحصلون عليها. وبهذه الطريقة يتم تحفيز المستخدمين على المثابرة ضمن رحلتهم التعليمية في مجال الكريبتو.



وفي كلّ الأحوال، فمشروع 99Bitcoins لا يتوقف عند هذا الحدّ، بل يعمل على التوافق الكامل مع معيار BRC-20، وهو معيارٌ تجريبيٌّ للعملات يسمح بإنشاء التطبيقات اللامركزية والأصول الرقمية مباشرةً على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin). وهكذا، فبمجرّد ربط عملة 99BTC بمعيار BRC-20، سيحصل مالكو هذه العملة على الأمان الذي توفره شبكة بيتكوين، علاوةً على مجموعةٍ من الاستخدامات الجديدة لهذه العملة.

نجاح اكتتاب 99BTC يُرجّح مشاركة حيتان المستثمرين

لقد تمت ترجمة الإثارة المحيطة بنموذج التعلم من أجل الكسب الذي يتميّز به مشروع 99Bitcoins إلى أداءٍ قويّ شهده الاكتتاب منذ اللحظة الأولى. فخلال أسبوعٍ واحدٍ فقط من إطلاقه، جمع اكتتاب 99BTC ما يفوق 300,000$ من المستثمرين الأوائل.



وبسعرها الذي لا يتجاوز 0.001$، تمثّل عملة 99BTC فرصةً للاستثمار المبكّر في مشروعٍ يَعِدُ بإحداثِ تحوّلٍ هائلٍ في مجال تعليم الكريبتو.

وقد قام الفريق بتقسيم الاكتتاب إلى مراحلَ متعدّدة بحيث يرتفع سعر 99BTC مع مرور الوقت، بغرض تحقيق الهدف التمويليّ لكلِّ مرحلةٍ من المراحل.

من جانب آخر، سيلعب تراجع المعروض المخصّص للاكتتاب على عدّة مراحل -إلى جانب فكرة التعلم من أجل الكسب- دوره كعامل جذبٍ كبير، وهو ما ينطبق بشكلٍ خاصٍ على حيتان الكريبتو، حيث تشير تقارير غير مؤكّدة إلى أن بعض أكبر المساهمين في عرض البيع المسبق هم من الأفراد ذوي الثروات الضخمة الذين يسعون للاستثمار في أصلٍ رقميّ يقدم لهم ارتفاعاتٍ سعريةً محتملةً في المستقبل.



ونظراً للحدّ الأقصى البالغ 11 مليون دولار للاكتتاب، فمن السهل معرفة سبب رغبة الحيتان في الحصول على أكبر عددٍ من عملات 99BTC بأدنى سعرٍ ممكن، استباقاً لارتفاع السعر في مراحلَ لاحقةٍ من الاكتتاب.

الخبراء يشيدون بإمكانات "العملاق النائم" 99Bitcoins

رغم أن أرقامه جاءت ملفتةً للنظر، إلا أن اكتتاب 99Bitcoins جذبَ انتباه مهتمّين من غير الحيتان، فقد حظيَ أيضاً بمراجعاتٍ إيجابيةٍ من بعض أهم وسائل الإعلام العاملة في هذا المجال. وسلّط موقع crypto.news الضوءَ على الميزات التي ينفرد بها مشروع 99Bitcoins، متسائلاً عمّا إذا كان من الممكن اعتباره "عملاقاً نائماً".



علاوةً على ذلك، يضيف الحضور الطاغي لمشروع 99Bitcoins على وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرَ من الإثارة والرَواج لعملته.

ويشمل ذلك أكثرَ من 16,000 متابع على منصة X (تويتر سابقاً)، وأكثر من 700,000 مشتركٍ في قناته على يوتيوب، وهي ثمرة الجهود المبذولة على مدى سنواتٍ من تقديم محتوًى تعليميّ قيّم.



ويمكن أن يساعد هذا المستوى من الثقة بالإضافة إلى الاسم التجاريّ المرموق في زيادة الوعي حول ميزة التعلم من أجل الكسب الجديدة التي تقدّمها منصة 99Bitcoins.



وفي النهاية، يرى المستثمرون الأوائل أن 99Bitcoins يسدّ فجوةً في السوق من خلال تقديمه لنموذجٍ يمكنه أن يشجّع نشر ثقافة الكريبتو على نطاقٍ واسع، كلُّ ذلك بموازاة الاكتتاب الذي يلقى طلباً هائلاً من المستثمرين الأفراد (وربّما المؤسسات) على مشروعٍ يتمتع بكامل المزايا التي تؤهله لوضع بصمته الفريدة في سوق الكريبتو هذا العام.



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