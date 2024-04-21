الطرح الأوليّ لعملة الميم Dogeverse يجمع أكثرَ من 4 مليون دولار رغم تراجع أسعار الكريبتو

رغم تسبّب التقلبات الأخيرة لأسعار العملات الرقمية بإثارة مخاوفِ بعض المستثمرين، حقق مشروع عملة الميم Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) أداءً لافتاً بجمعه تمويلاً تجاوز 4 مليون دولار ضمن الطرح الأوليّ لعملته، ما يعكس الطلب الكبير على أول "عملة ميم عاملةٍ على عدة شبكات بلوكتشين" في العالم.

انخفاض أسعار الكريبتو نهاية الأسبوع الماضي بفعل الاضطرابات الجيوسياسية

وتبدو نجاحات مشروع Dogeverse أكثر لفتاً للنظر بعد أخذ الاضطرابات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بالاعتبار؛ إذ تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، لا سيّما بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، ما أخرجَ معنوياتٍ سلبيةً دفعت المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

ومع تطوّر هذه النزاع، انخفضت قيمة العملتين الرقميتين الرائدتين بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبةٍ تتراوح بين 7% و10% تقريباً خلال نهاية الأسبوع، كما خسر قطاع الكريبتو ككلّ أكثرَ من 450 مليار دولار من قيمته لتصل إلى أقلّ من 2.1 تريليون دولار مساء السبت الماضي، مع تصفية صفقات مضاربةٍ بالرافعة المالية بقيمة مليارات الدولارات.

مع ذلك، حققت أسعار السوق ارتداداً لافتاً عن القيعان المسجّلة يوم السبت، وبالرغم من هبوط سعر بيتكوين إلى 61,300$ بشكلٍ مؤقت، عاود السعر ارتفاعه ليصل إلى 66,350$ في وقت كتابة المقال، بزيادة نسبتها 8%.



وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 13%، كما ارتفعت أسعار معظم العملات البديلة وعملات الميم أيضاً؛ وتُشير هذه التحركات السعرية إلى أن انخفاض الأسعار خلال نهاية الأسبوع كان مجرّد ظرف استثنائيّ عابر بفعل عوامل جيوسياسية، وما يزال المستثمرون متحمّسين للاستثمار في العملات الرقمية الرئيسية.



نجاح الطرح الأولي لعملة Dogeverse بتجاوز 4 مليون دولار وسط تقلبات السوق الشديدة

بالرغم من اضطراب سوق الكريبتو خلال الأيام القليلة الماضية، نجح الطرح الأوليّ لعملة Dogeverse بتخطي هذه التقلبات الشديدة وجمَع تمويلاً تجاوز 4 مليون دولار. وممّا يثير الدهشة هو نجاح مشروع عملة الميم الصاعد هذا بالحفاظ على زخمه رغم تزامن حملة تمويله مع انخفاض قيمة معظم الأصول الرقمية الرئيسية بنسبةٍ لا تقلّ عن 10%.



مع هذا، واصل صغار المستثمرين شراء كمياتٍ كبيرة من عملة Dogeverse ضمن طرحها الأوليّ، ويبدو أن رؤية المشروع لتوفير عملة ميم تعمل على عدة شبكات بلوكتشين تلقى إعجاب المستثمرين الذين لا تثنيهم ظروف السوق عن الاستثمار.

ويأتي نجاح حملة تمويل مشروع Dogeverse وسط تغطيةٍ إعلاميةٍ كبيرة، إذ فاق عدد الأعضاء النشطين في قناة Dogeverse على تيليجرام 1,700 مستخدم، ما يعزّز إمكانية بلوغ الهدف التمويلي لاكتتاب هذه العملة البالغ 17 مليون دولار.



وفي حال تواصل هذا الزخم، سيكون بمقدور أعضاء فريق المشروع توسيع وتسريع جهودهم التسويقية لدى إطلاق هذه العملة في منصات التداول اللامركزية (DEXs).



تعزيز نجاحات عملة DOGEVERSE بفضل بروتوكول الرهن ودعم المؤثرين

بعيداً عن النجاحات المبكرة للطرح الأولي لعملة Dogeverse، يمتلك فريق المشروع خططاً طموحةً لمواصلة إنجازاته اللافتة.

ومن أهم الميزات التي تقوّي المشروع بروتوكولُ الرهن؛ والذي يوفر لمالكي عملة DOGEVERSE إمكانية كسب المكافآت بشكلٍ فوريّ مقابل رهنها. وبالنظر لعوائد الرهن السنوية البالغة نسبتها أكثر من 200% حالياً، يُرجّح أن توفر ميزة الرهن حافزاً مهماً للمستثمرين كي يقوموا بشراء كمياتٍ كبيرة من عملة DOGEVERSE.



كما يتعزّز الصخب حول هذا المشروع بفضل دعم عدد متزايد من مستخدمي يوتيوب المؤثرين ممّن أثنوا على النهج الفريد والاستخدامات الوظيفية لهذه العملة؛ فعلى سبيل المثال، قام محللو الكريبتو أمثال ClayBro و99Bitcoins بنشر عدة مقاطع فيديو توضّح ميزات هذا المشروع بشكلٍ تفصيليّ.

وفي حال واصلت هذه التغطية الإعلامية تعزيز رواج المشروع لدى جموع المستثمرين المغامرين، فيُرجّح أن تلقى عملة Dogeverse طلباً كبيراً لدى إدراجها في منصّات التداول.



وتوجد -بالطبع- عدة عوائق يتعيّن على المشروع تخطيها قبل تحقيق نجاحاتٍ مبهرة، غير أن نجاح هذا المشروع الصاعد بجمع الملايين وسط ظروف سوقٍ غير مواتيةٍ يعكس امتلاكه إمكانات نموّ قوية.



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