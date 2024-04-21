أيّهما سيصل سعره إلى دولارٍ واحد أولاً؟ عملة الميم HOBBES المستوحاة من القطط أم نظيرتها DOGE20 المستوحاة من الكلاب؟

تحتدم المنافسة بين عملة Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20) المستوحاة من الكلاب ونظيرتها Hobbes (ذات الرمز HOBBES) المستوحاة من القطط للهيمنة والتربُّع على عرش عملات الميم، حيث تعتمد الأولى على إستراتيجيّة إطلاقٍ مدروسةٍ بالإضافة إلى مزايا الاستخدام الوظيفيّ لتعزيز قدرتها على المنافسة مع عملات الكلاب العريقة.



ويشهد قطاع عملات الميم المُستوحاة من الحيوانات منافسةً شرسةً في موسمها الحاليّ، حيث تُنافس عملات الميم العريقة المستوحاة من الكلاب -والتي تُعَد رائدة هذا القطاع- جيلاً جديداً من عملات الميم المستوحاة من القطط والتي تسعى جاهدةً لبسط هيمنتها على هذا الميدان.

HOBBES: عملةٌ مستوحاة من القطط تحظى بدعم المجتمع وتدخل السوق بقوّة

شهدت عملة الميم HOBBES -المستوحاة من قطةٍ ملمّةٍ بعالم الكريبتو وتحمل نفس الاسم- انطلاقةً قويّةً تجاوزت خلالها حاجز الـ 100 مليون دولار كحجم تداولٍ في أوّل 24 ساعةٍ لها، لتعكس بذلك إمكاناتها المبكّرة ودعم مجتمعها القويّ.



وتتميّز HOBBES عن منافساتها من عملات الميم بِكونها مملوكةً بالكامل من قبل المجتمع، وقد ساعد النهج اللامركزيّ هذا إلى جانب جاذبيّة عملات الميم في تسليط الضوء على العملة، خاصّةً وأنها تسعى لأن تصبح أوّل عملة ميم مستوحاة من القطط يصل سعرها إلى 1$، وهو هدفٌ طموحٌ جذب انتباه مجتمع العملات الرقميّة.

هل ستتمكّن عملات الكلاب من مواصلة هيمنتها؟ ها هي Dogecoin20 تدخل حلبة المنافسة!

يبدو أن قطاع عملات الميم المستوحاة من الكلاب لا يبدي أي استعدادٍ للتخلّي عن عرشه؛ فما تزال عملتا دوجكوين (DOGE) وشيبا إينو (SHIB) تهيمنان على السوق بلا منازع وتسجلان باستمرار حجم تداولٍ يوميٍّ مشتركٍ يتجاوز المليار دولار، وهو ما يؤكد على شعبيّتهما المستمرّة.



من ناحيةٍ أخرى، ظهرت عملة Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20) كمنافسٍ جديدٍ يسعى إلى تغيير قواعد اللعبة، فهي تستوحي فكرتها من عملة دوجكوين الأصليّة وتسعى إلى الاستفادة من موجة الهوس المتواصلة بعملات الميم مع تقديم ميزاتٍ مصمّمةٍ لضمان استمراريتها على المدى الطويل. وقد حققت العملة إنجازاً هامّاً يتمثّل بحصد مبلغ يفوق الـ 10 ملايين دولار خلال اكتتابها، ويأتي هذا الإنجاز مدعوماً بأخبار قيام حيتان عملة دوجكوين بشراء عملات DOGE20 وتجميعها، الأمر الذي يشير إلى الثقة الكبيرة التي وضعها المستثمرون بإمكانات المشروع.

عمليّة إطلاقٍ مدروسةٍ للاستفادة من معنويات السوق

اتخذ مشروع Dogecoin20 قراراً إستراتيجيّاً بإطلاق عملته على منصّات التداول اللامركزيّة في 20 نيسان/أبريل المُصادِف ليوم دوج العالمي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى استغلال ذروة الاهتمام بهذا السوق، إذ يحمل هذا التاريخ أهميّةَ بالغةً لمجتمع عملات الميم نظراً لارتباطه بأحد أشد الداعمين لعملة دوجكوين ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك. ولطالما شهد هذا اليوم ارتفاع مستوى الاهتمام بعملات الميم بشكلٍ جنونيّ، ممّا يجعله الفرصة المثاليّة لإطلاق عملة مشروع Dogecoin20.

ما هو أبعد من الضجّة العابرة: الاستخدام الوظيفيّ والمسؤوليّة الاجتماعيّة

لا تقف عملة DOGE20 عند حدّ الضجيج، بل تتجاوزه لتقدم ميزاتٍ تضفي عليها قيمةً حقيقيّةً، حيث يتيح برنامج الرهن من أجل الكسب (Stake-to-Earn) المبتكر للمستخدمين حصدَ الأرباح دون عناء عبر رهن ممتلكاتهم من عملة DOGE20، ويوفر بذلك عوائدَ سنويّةً مُجزيةً تصل إلى 106% حاليّاً، وتلبي هذه الميزة احتياجات المستثمرين الذين يسعون لتنمية أصولهم بمرور الوقت.



علاوةً على ذلك، تتميّز DOGE20 بمعروضها المحدود والبالغ 140 مليار عملة، فهو يساهم بمنع التضخم وضمان استمراريّة قيمتها على المدى الطويل، وتتعارض هذه الميّزة بشكلٍ صارخٍ مع عملة دوجكوين ذات المعروض اللامحدود الذي يجعلها عرضةً لانخفاض السعر.



ويجسّد مشروع Dogecoin20 مبادئ عملة دوجكوين القائمة على "فعل الخير فقط كلّ يوم" من خلال التخطيط لاستخدام نفوذها في دعم المبادرات الخيريّة والقضايا المُستحقة، ويُضيف هذا الالتزام بالمسؤولية الاجتماعيّة بعداً جديداً للمشروع وقد يجذب المستثمرين الذين يولون أهميّةً للاعتبارات الأخلاقيّة.



آراء الخبراء تشعل حماس المستثمرين

أثار الاهتمام المتزايد بعملة مشروع Dogecoin20 انتباه المحللين البارزين في مجال الكريبتو، فقد صرح ماثيو بيري (Matthew Perry) -الشخصية المشهورة على يوتيوب- مؤخراً بأنّ "DOGE20 قد حلّت مشكلة DOGE للأبد"، ويُعزّز هذا التصريح من إيمان المُستثمرين المتزايد بِقدرة Dogecoin20 على معالجة عيوب سابقتها من خلال تقديم نموذج أكثرَ صلابةً واستدامة.

ويشاطره الرأي محلل الكريبتو الخبير على يوتيوب جيكوب باري (Jacob Bury)، ويصف عملة مشروع Dogecoin20 بأنّها "عملة ميمٍ قابلةٌ للنموّ بمقدار 100 ضعف"، وقد وَضَعها في أعلى قائمة أفضل عملات الميم للاستثمار فيها. ولا شكّ أن مثل هذه التقييمات من خبراء القطّاع تعزّز من ثقة المستثمرين بإمكانات المشروع.

الخلاصة: هل ستحقّق HOBBES ثورةً في قطّاع العملات الرقميّة؟ أم ستفشل أمام Dogecoin20؟

يبدو أن الزمن وحده كفيلٌ بإخبارنا ما إذا كانت عملة HOBBES ستتمكن من الإطاحة بعملة الميم المستوحاة من الكلاب، أو ما إذا كانت DOGE20 ستدشّن حقبةً جديدةً من الابتكار في مجال عملات الميم. وبينما تتكشّف فصول هذه المعركة، يبقى مؤكداً أن عالم العملات الرقميّة على موعدٍ مع فترةٍ مُثيرة ومليئةٍ بالمجتمعات المتحمّسة والمنافسَةِ الشرسة وإمكانيّة تحقيق عوائدَ مجزية.



ومع بدء العد التنازلي لانتهاء اكتتاب عملة DOGE20، يُمنح المستثمرون فرصةً محدودةً لامتلاكها بسعرٍ منخفضٍ وتمهيد الطريق لتحقيق أرباحٍ هائلة. يمكنكم متابعة مشروع Dogecoin20 على وسائل التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقاً) أو الانضمام إلى مجموعته على تيليجرام للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول خطوات المشروع المستقبليّة وخارطة الطريق وأحدث الأخبار.



لا تفوّتوا هذه الفرصة المميّزة لتكونوا جزءاً من الجيل القادم من عملات الميم وتحقيق عوائد محتملةٍ تصل إلى 100 ضعف.