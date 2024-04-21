بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) وبيتكوين إس في (Bitcoin SV) تحققان ارتفاعاتٍ مع اقتراب عملة مشروع Bitcoin Minetrix من الإدراج في منصات التداول

تَجدَّد اهتمام قطاع الكريبتو بعملات شبكات البلوكتشين التي تفرّعت عن بيتكوين، حيث سجّلت أسعار عملتي بيتكوين كاش (BCH) وبيتكوين إس في (BSV) ارتفاعاتٍ لافتةً خلال الـ 24 ساعةً الماضية. وبالتزامن مع ذلك، تجاوزت حصيلة اكتتاب عملة منصة التعدين الثورية Bitcoin Minetrix (ذات الرمز BTCMTX) علامة 12.8 مليون دولار استعداداً للإدراج في منصّات التداول.



أجواء حماسة التنصيف تدفع سعر بيتكوين كاش للارتفاع بنسبة 12%

كانت بيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH) إحدى أفضل العملات أداءً في قطاع الكريبتو على مدار الـ 24 ساعةً الماضية، حيث ارتفع سعرها بنسبة 12% ليتمَّ تداولها حوالي 686$، وهو أعلى المستويات المسجّلة لعملة BCH منذ تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2021.



وأتت انطلاقة عملة BCH مصاحبةً لحدث التنصيف الأخير الخاصّ بها -والذي صادفَ يوم أمس- وتم بموجب هذا التنصيف المُبرمج مسبقاً خفضُ مكافآت المعدّنين من 6.25 إلى 3.125 عملة BCH لكلِّ كتلة (بلوك) مُعامَلاتٍ يتم التحقق منها.

مخطط بيانيّ لسعر زوج BCH/USD

فعلى مدار السنوات الماضية، أدت عمليات تنصيفٍ كهذه إلى ارتفاع قيمة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بشكلٍ كبير، وهو ما يمكن لعملة BCH تكراره لاحقاً، إذ إنّها -بالأساس- تقدم أداءً مميّزاً حتى قبل حدث التنصيف، وقد سجّلت ارتفاعاتٍ نسبتها 129% منذ بداية شهر آذار/مارس الماضي.



يُذكر أن الإقبال الشديد على شراء عملة BCH دفَعَها لمواصلة تحقيق ارتفاعاتٍ في أسواق العقود المستقبلية الدائمة، حيث ارتفعت قيمة صفقات هذه العقود لتبلغ قرابة 700 مليون دولار بالأمس، مسجّلةً أعلى مستوياتها الجديدة على الإطلاق؛ وتشير أحجام تداول المشتقات المرتفعة هذه إلى زيادة اهتمام الأفراد -وربّما المؤسسات- بتداول عملة BCH تزامناً مع حدث التنصيف.

بيتكوين إس في (BSV) ترتفع بنسبة 6% وتتطلع للوصول إلى 100$

تُبدي عملة بيتكوين إس في (Bitcoin SV- BSV) -الخاصّة بإحدى تفرعات بلوكتشين بيتكوين- أداءً مميّزاً أيضاً، فقد ارتفعَ سعرُها بنسبةٍ تزيد على 6% خلال آخر 24 ساعةً ليتمَّ تداولها عند 98.20$ تقريباً. ومع ذلك، فالمسار السعريّ الصاعد لعملة BSV يمتدّ إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فبعد الارتداد للأعلى عن مستوى الدعم البالغ حوالي 68$ أواخر آذار/مارس الفائت، بدأت العملة رحلةَ ارتفاعاتٍ متواصلةٍ خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويبدو أن قفزتها الأخيرة قد شكّلت قاعاً سعرياً أعلى من سابقه على المخطط البيانيّ اليوميّ، وهو تطوّرٌ غالباً ما يسبق مزيداً من موجات الارتفاع.

مخطط بيانيّ لسعر زوج BSV/USD

وبخلاف المُحفِّز الواضح لارتفاع بيتكوين كاش (BCH) -وهو حدث التنصيف- فإن ارتفاعات سعر BSV تبدو غير مبرّرة، ويعتقد بعض المتداولين أن الاهتمام المتزايد بمشتقات بيتكوين -بشكلٍ عام- هو ما حفّزَ ارتفاعات عملة BSV؛ فالأداء المميّز لنظيرتها BCH ربّما أثارَ تكهناتٍ بأنه يمكنها اتّباع مسارٍ مُشابه.



ومهما كانت الأسباب، فإن عملة BSV تقترب الآن من حاجز المقاومة النفسيّ الهام عند 100$، وفي حال تمكن المشترون من الحفاظ على الزخم وتخطي هذا الحاجز، فقد يُساعد ذلك عملة BSV على معاودة اختبار مستوياتها العليا المُسجّلةِ خلال الشهر الماضي عند 125$.

عملة مشروع Bitcoin Minetrix تتأهّب لإدراج مثيرٍ مع اقتراب حصيلة اكتتابها مبلغ 13 مليون دولار

إلى جانب بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) وبيتكوين إس في (Bitcoin SV)، يبرز مشروعٌ آخرُ مثيرٌ هوَ بيتكوين ماينتريكس (Bitcoin Minetrix) ليكتسبَ جاذبيته الخاصة أيضاً، حيث يضع هذا البروتوكول المبتكر لمسةً جديدةً على تعدين بيتكوين عبر السماح للمستثمرين بكسب عوائدَ من عملة BTC ببساطةٍ عن طريق رهن ممتلكاتهم من عملة BTCMTX، فلا مزيد من إنفاق مبالغَ نقديةٍ ضخمةٍ على منصّات التعدين أو تحمّل أعباء فواتير الكهرباء باهظة الكلفة، فالاحتفاظ بعملة BTCMTX يشمل كلَّ ما هو مطلوبٌ للقيام بعملية التعدين.

ومن الواضح أن القيمة المُضافة التي يوفرها المشروع تلقى صدًى طيباً في أوساط مجتمع الكريبتو. فخلال مرحلة الاكتتاب، بلغت حصيلة Bitcoin Minetrix أكثرَ من 12.8 مليون دولار من المستثمرين المتطلعين إلى تأمين استثماراتهم فيها بسعرٍ مخفّض قدره 0.0144$ فقط، وذلك قبيل إدراجها المرتقب في منصات التداول.



ويسلط الإقبال الشديد على الاكتتاب الضوءَ على الطلب المتزايد على طرقٍ لامركزيةٍ للاستفادة من بلوكتشين بيتكوين، خاصةً مع اقتراب موعد تنصيف بيتكوين التالي لاحقاً هذا الشهر، وهو الحدث الذي شكّل -تاريخياً- محفّزاً كبيراً لتحقيق ارتفاعاتٍ سعريّة.



من ناحيةٍ أخرى، أدت الإثارة المرافقة لبيع Bitcoin Minetrix المسبق إلى بناء مجتمعٍ سريع التوسّع خاصٍ بالمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد بات أكثرُ من 24,000 شخصٍ متابعين لحساب Bitcoin Minetrix على منصة X (تويتر سابقاً)، بينما أصبحت قناة المشروع على تيليجرام مركزاً هائلاً لنشاطاته.

ولا يُبدي هذا الزَخَم أيةَ علاماتٍ على التباطؤ نظراً لأن منصة Bitcoin Minetrix خضعت مؤخراً لتدقيق العقد الذكيّ من قبل الخبراء في Coinsult، وتُرافق كلُّ هذه الإثارة الكبيرة عملة BTCMTX نحو إدراجها المرتقب للتداول العام خلال الأسابيع المقبلة، وإذا كان هذا الإقبال الكبير على الاكتتاب يمثل دلالةً ما، فقد يكون مؤشراً على الإدراج الاستثنائيّ الذي ستشهده هذه العملة المميزة قريباً.



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