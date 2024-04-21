أفضل 7 عملاتٍ بديلةٍ للشراء استعداداً لتنصيف بيتكوين المرتقب

فيما نوشك على أن نشهَدَ أحد أكثر أحداث قطاع الكريبتو إثارةً لهذا العام -إن لم يكن أهمّها قاطبةً- ونعني بذلك حدَث تنصيف بيتكوين المرتقب، يجدرُ بنا معرفة أن هذا الحدث يُعتبر محفّزاً كبيراً لأسواق الكريبتو على مدى تاريخها. ولا يدفع حدث التنصيف ارتفاع سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) وحدَها، بل يحفّز انطلاقة أسواق أغلب العملات البديلة الصاعدة أيضاً، ما يعني أن المستثمرين يبحثون الآن عن مشاريع كريبتو يمكنها توفير أفضل أداء مع اقتراب حدث تنصيف بيتكوين.



ورغم أن بيتكوين فقدت بعض زخمِها مؤخراً، يُرجَّحُ معاودتها اكتسابَ قوّة الأداء مجدّداً، ما من شأنه مساعدةُ العديد من العملات البديلة. وعليه، قرّرنا إعداد قائمةٍ بأفضل 7 عملاتٍ بديلةٍ للشراء قبل حدث تنصيف بيتكوين الوشيك، علماً بأن كافة هذه المشاريع تحظى بفرصةٍ كبيرة لتوفير عوائدَ استثماريةٍ رائعة.

Dogecoin20 (وعملته DOGE20)

Slothana (وعملته SLOTH)

Sponge V2 (وعملته SPONGEV2)

Smog (وعملته SMOG)

5thScape (وعملته 5SCAPE)

ريبل (Ripple-XRP)

بيبي (Pepe Coin-PEPE)

والآن، دعونا نتعرّف على الأسباب التي تجعل من هذه المشاريع قادرةً على الازدهار قبل حدث التنصيف المرتقب.



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إصدار سبونج الجديد (Sponge V2): عودة مثيرة لإحدى أكثر عملات الميم نجاحاً العام الماضي في ثوب جديد

تُعتبر عملة SPONGEV2 الخاصّة بإصدار سبونج الجديد (Sponge V2) ثانية عملات النظام التقنيّ الذي وفّر إحدى أبرز عملات الميم العام الماضي، ونعني بذلك عملة سبونج (Sponge-SPONGE)؛ فمن خلال آليتها المبتكرة للرهن من أجل الربط التي تُلزم المستثمرين بشراء ورهن عملة SPONGE الأصلية أولاً للوصول إلى نسختها الجديدة SPONGEV2، يضمن المشروع نزاهة المشروعين.



ولمن لا يذكرُ ذلك، مثلت عملة SPONGE إحدى نجوم فضاء الكريبتو لعام 2023، فعلى الرغم من إطلاقها خلال موجة تراجعاتٍ ألمّت بعملات الميم، إلا أنها تمكنت من الارتفاع بنسبةٍ مئويةٍ تقدّر بالمئات واكتسبت أعداداً كبيرةً من المتابعين عبر الإنترنت، وستعتمد عملة إصدارها الجديد SPONGEV2 على هذا النجاح من خلال إضافة استخداماتٍ وظيفيةٍ مع لعبة سباقاتٍ مثيرة من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E)، لذا نعتقد بإمكانية تحقيقها نجاحاً كبيراً.



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توزيع Smog المجانيّ المرتقب يمهّد لها طريق تحقيق ارتفاعاتٍ هائلة

كلنا نذكر مدى نجاح عملات الميم الخاصّة بسولانا ولعلَّ أبرزها سموغ (Smog-SMOG)، فبعد إطلاق عملة الميم المستوحاة من عالم التنانين مباشرةً، شهدت قيمة العملة ارتفاعاً مثيراً للإعجاب، إلا أن الأفضل لم يأتِ بعد. وعلى غرار تنصيف بيتكوين، تقترب كبرى فعاليات Smog متمثلةً في توزيعها المجانيّ المثير.



ومن المؤكد أن القائمين على المشروع يعرفون جيداً أهداف مستثمري الكريبتو، حيث يتمحور مشروع Smog حول إطلاق حملاتٍ توزيع لعملته SMOG مجاناً لتحقيق انتشار على نطاقٍ واسع، حيث سيتمكن المستثمرون من ربح نقاطٍ تؤهلهم للمشاركة عبرَ امتلاك عملة SMOG أو استكمال مهامَّ يوميةٍ على منصة Zealy، وكلما ازداد كمّ العملات التي بحوزتهم أو المهام التي يتم إنجازها، كلما تنامت نقاطهم ومكافآتهم المنتظرة عند بدء التوزيع المجانيّ.



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نجاح اكتتاب Dogecoin20 يشير إلى أن عملته ستشهد إطلاقاً مثيراً

مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن تمكن مشروعٌ ما من إبهارنا بنجاح الاكتتاب الخاص بعملته كما فعل Dogecoin20، وبلغ اكتتاب عملة الميم الجديدة الخاصة بالمشروع (DOGE20) حصيلته المستهدفة والبالغة 10 مليون دولار خلال أقلَّ من أسبوعين من إطلاقه، ما يعتبر أداءً تاريخياً يشير إلى إمكانية تحقيقه نجاحاً مستقبلياً ساحقاً، ولا يزال بإمكان من لم يحصل على DOGE20 خلاله شراؤها قبل ارتفاع قيمتها الحتميّ عند إدراجها في منصات التداول.



يُذكر أن الضجّة المصاحبة لعملة الميم هذه قد تكون مرتبطةً بكونها نسخةً ملائمةً بشكلٍ أكبرَ للأسواق الحديثة مقارنةً بسابقتها دوجكوين (Dogecoin-DOGE)؛ فعلى العكس من نسختها الأصلية، يسعى مشروع Dogecoin20 للاستفادة من خوارزمية إثبات الرهن (PoS) التي تُعتبر أفضل بكثير للبيئة مقارنةً ببرمجية إثبات العمل (PoW)، فضلاً عن توفيرها آلية الرهن التي أصبحت عاملاً مهماً للغاية في نجاح مشاريع الكريبتو حالياً.



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Slothana: عملة ميم أخرى خاصة بسولانا تبدو قادرةً على تحويل الكثيرين إلى أصحاب ملايين

أصبحت بلوكتشين سولانا مؤخراً الساحة المثالية لاستكشاف أفضل عملات الميم، حيث تأتي انطلاقة عملات المشاريع المُصمّمة للعملة عليها مصحوبةً بارتفاعاتٍ لافتةٍ، وآخرُها مشروع Slothana الذي تبدو عملته SLOTH هي التالية في القائمة؛ فعلى الرغم من أن اكتتاب هذه العملة الجديدة بدأ الأسبوع الماضي فقط، إلا أنه نجَح بحصد ما يزيد على 7.5 مليون دولار، ونحن نتوقع لها تحقيق إنجازاتٍ ضخمةٍ نظراً لنجاح عملات الميم الأخرى المستوحاة من حيوان الكسلان كعملة Slerf (ذات الرمز SLERF).



وبالمقارنة مع غيرها، فإن Slothana تُعد إحدى عملات الميم الهادفة للاستفادة من إضفاء روح الدعابة والدعم المجتمعيّ لتحقيق ارتفاعاتٍ لافتةٍ، ويبدو أن المستثمرين قد أحبوها بالفعل، وتتمحور فكرة المشروع حول دب الكسلان الذي يشعر بالملل من أداء وظيفته بشكلٍ روتينيٍّ يمتد من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً ويحلم بتحقيق ثراء سريع دون عناء في ظلّ غياب الوسيلة لتحقيق أحلامه، لذا فإننا نعتقد أن مستثمري عملات الميم سيحبون الفكاهة وراء هذا المشروع خاصّةً وأنّها تداعب أحلام الكثيرين منهم.



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5thScape: أولى عملات أنظمة الواقع الافتراضي/المعزّز على الإطلاق بخططٍ مستقبليةٍ طموحة

يُعد 5thScape أحد مشاريع الكريبتو المتطلعة إلى المستقبل، ويحاول المشروع توقع صيحاته الأكثرَ رواجاً قبل حدوثها عن طريق جعل عملته الأساسية 5SCAPE أول عملةٍ رقميةٍ خاصةٍ بأنظمة الواقع الافتراضيّ/المعزّز (AR/VR). ويبدو أن المشروع قد جذبَ اهتمام مستثمرين كُثر، حيث نجح اكتتاب عملته بحصد 4 مليون دولار تقريباً محققاً أرباحاً بنسبة 300% لمستثمريه الأوائل مقارنةً بسعر العملة عند إدراجها البالغ 0.01$.



ويُؤمن مطوّرو مشروع 5thScape بقدرة التسليع الرقميّ على لعب دور هام في أنظمة الواقع الافتراضي/المعزّز ويسعون لاستباق هذا المسار للاستفادة من هذا التحوّل، كما يتيح لمستثمريه رهن ممتلكاتهم من عملته الأساسية 5SCAPE والحصول على مكافآتٍ منها، الأمر الذي سيكون متاحاً للاعبين من أجل استخدامها لاكتساب أصولٍ داخل اللعبة والوصول إلى المحتوى المميز، كما ستُحفز العملاتُ مطوّري الألعاب على مواصلة التطوير، ما سيرفع من قيمتها وسط تنامي الكميات المحجوزة في مجمّع الرهن.



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ريبل (Ripple): قد تكون عملة رائعة للاحتفاظ طويل الأجل بغضّ النظر عن سعرها الحالي

ارتفعت قيمة عملة ريبل (Ripple-XRP) لتسجّل 0.74$ في آذار/مارس، وفي وقتٍ ما بدت وكأنها تتجه نحو علامة 1$. لكن ومنذ ذلك الحين، تراجَع سعرُها بشكلٍ مستمرّ إثرَ استهداف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للعملات البديلة مجدّداً، كما أدت المخاوف من عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة إلى عزوف المستثمرين عن المشروع.



ونتفق مع فكرة عدم إمكانية وصول قيمة عملة XRP إلى علامة 1$ في المدى المنظور. مع ذلك، فمن المتوقع -منذ فترة طويلة- أن يتمّ خفض معدلات الفائدة في وقتٍ لاحقٍ من عام 2024. وبالتالي، نظن أنّ "الآن" قد يكون الوقت المثاليّ لشراء عملة XRP، إذ إنه من المستبعد بقاء عملةٍ تمتلك قيمَتها السوقية منخفضةً لوقتٍ طويل.

مع اقترابنا من ذكرى إطلاقها السنوية الأولى، عملة PEPE قد تشهد موجة ارتفاعاتٍ مجدداً

مع اقترابنا من ذكرى مرور عام كاملٍ على إطلاق عملة بيبي (Pepe Coin-PEPE) التي صدمت قطاع الكريبتو بارتفاعاتها المفاجئة وجعلت من مستثمرين عاديين أصحابَ ملايين، نذكر أن عملة الميم هذه تسجّل مستوياتٍ عليا جديدة بشكلٍ مستمرّ، غيرَ أنها تشهد بعض الهدوء منذ فترة من الوقت.



يُشار إلى أن قيمة هذه العملة متقلبةٌ بطبيعتها، وكثيراً ما تُعير أسواق الكريبتو انتباهاً لمواعيد ذكريات الماضي، لذا قد يكون حلول موعد الذكرى السنوية الأولى على إطلاقها محفّزاً لموجة ارتفاعاتٍ جامحةٍ أخرى تشهدها عملة PEPE. وفي هذه الحالة، سيكون "الآن" هو الوقت المثاليّ للشراء.

ملخص ختاميّ

قدمنا لكم قائمتنا لأفضل 7 عملاتٍ بديلةٍ للشراء استعداداً لحدث تنصيف بيتكوين المنتظر، وجميعها تُعَد خياراتٍ رائعةً، لكنّ أوّل 5 منها بشكلٍ خاص تحظى بتسعير وقيمةٍ سوقيةٍ منخفضةٍ، ما يجعلها أياً منها مرشحاً رئيساً لتحقيق ارتفاعاتٍ لافتة.