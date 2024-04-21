عملة الميم الجديدة هذه قد توفر مكاسبَ تصل إلى 100 ضعفٍ خلال شهر نيسان/أبريل الجاري وفقاً لتوقعات المتداولين

تُعَد Slothana (ذات الرمز SLOTH) أحدث عملات الميم على بلوكتشين سولانا التي يعتقد المتداولون أنها قد تعود عليهم بعوائد استثماريةٍ مميزة خلال شهر نيسان/أبريل الجاري، وهي العملة المستوحاة من حيوان الكسلان الذي أرهقه ملل الدوام اليوميّ، وقد تمكّن اكتتابُها من جمع تمويلٍ يتجاوز 5 ملايين دولار خلال 7 أيام فقط. وتتسم عملية شراء العملة بالسرعة والسهولة، فكلّ ما عليكم فعله هو إرسال عملات سولانا (SOL) إلى عنوان عقدِ المشروع أو زيارة موقعه الرسميّ وربط محفظتكم الرقمية به والشراء مباشرةً.



يُذكر أن اكتتاب Slothana لا يتبع نهج رفع الأسعار تدريجياً، وإنما يعمل وفق نظام تسعير عادلٍ يتيح العملة بنفس السعر لجميع المستثمرين الأوائل. ونظراً لعدم الإعلان عن حصيلةٍ مستهدفةٍ للاكتتاب، فقد ينتهي في أية لحظة. وبالتالي، يجدر بمن يودّ الاستثمار التحرّك سريعاً، حيث سيتم توزيع العملات المشتراة فور انتهاء مرحلة الاكتتاب.

هل هو نفسه فريق تطوير عملة SMOG؟

على الرغم من أن ذلك يبقى أمراً غير مؤكد، هناك شائعاتٌ تتردّد مفادُها أنّ مشروع Slothana تم تطويره من قبل نفس الفريق الذي قدم لنا عملة SMOG؛ وفي حال صحّت هذه التوقعات، فإن إمكانية تضاعف قيمة عملة SLOTH بمقدار 100 ضعفٍ تبدو أكثرَ واقعية.



فحين سجّل سعر عملة SMOG أعلى مستوياته على الإطلاق مرتفعاً بنسبة 7,500% مقارنةً بسعر الاكتتاب، حقق مستثمروها الأوائل عوائدَ بلغت 75 ضعفاً، إذ أثارَ تعليق حساب Smog الرسميّ على منشورٍ لنظيره الخاص بمشروع Slothana على منصّة X الكثير من الضجّة والتكهنات.



وبالنظر إلى الشهرة الكبيرة التي تتمتّع بها عملات الميم وعدم وجود أيّ علاماتٍ على تراجع أداء بلوكتشين سولانا، فهناك فرصةٌ كبيرةٌ لتكرار Slothana نجاحاتِ عملات ميم أسطوريةٍ من أمثال Bonk (ذات الرمز BONK) Dogwifhat (ذات الرمز WIF) وBook of Meme (ذات الرمز BOME).

هل تنفجر عملات الميم سعرياً خلال نيسان/أبريل؟

تزداد احتمالية أن يكون نيسان/أبريل الشهرَ الذي تشهد خلاله عملات الميم ارتفاعاتٍ سعريةً هائلةً، خاصّةً في ظلّ ترقب تنصيف بيتكوين -الذي يعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى أسواق الكريبتو- بتاريخ 19 من هذا الشهر، وسيتبعه في اليوم التالي (20 نيسان/أبريل) "يوم دوج" (Doge Day)، وبالتالي تجتمعُ كافة الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن عملات الميم ستسجّل ارتفاعاتٍ جامحةً بنهاية الشهر.

وقد صوّت مجتمع عملة الميم هذه بغالبيةٍ ساحقةٍ على إدراج عملة SLOTH مباشرةً في كلٍّ من منصات التداول المركزية (CEXs) واللامركزية (DEXs) بعد انتهاء مرحلة الاكتتاب، ما قد يؤدي إلى تسجيل سعر عملة SLOTH انطلاقةً صاروخيةً بلمح البصر؛ ويعتقد مجتمع Slothana أن توفير كلا الخيارين يُعَد الإستراتيجية الأفضل حالياً.



https://youtu.be/5shUu-GaYTo

هل يمكن لعملة SLOTH تكرار نجاحات SLERF؟

بالطبع، لم تكن عملة الميم Slothana (ذات الرمز SLOTH) العملة الوحيدة المستوحاة من حيوان الكسلان في القطاع، فغالباً قد سمعتم عن عملة Slerf (ذات الرمز SLERF) الخاصّة بسولانا في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، والتي سجّلت أعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق عند 1.20$ بعد أن تمكّن اكتتابها من حصد 10 ملايين دولارٍ لتُحدِثَ ضجّةً هائلةً إلى درجة قيام أحد أبرز الوكالات الإخبارية -بلومبيرج (Bloomberg)- بالتعليق على تجاوز حجم تداولها اليوميّ 2 مليار دولار.



وفي حال تمكنت عملة SLOTH من تكرار بعض نجاحات سابقتها SLERF، فقد تعود على أوائل مستثمريها بعوائد مبهرة.

جديرٌ بالذكر أن بلوكتشين سولانا تُعَد حالياً إحدى أكثر شبكات البلوكتشين ازدحاماً، وبالتالي ليس من الحكمة إغفال الضجّة المثارة حولها، حيث تستأثر سولانا بنسبةٍ هائلةٍ تبلغ 49% من إجمالي الأنشطة على البلوكتشين عالمياً، فلا عجبَ من أن تكون هيَ البلوكتشين الأكثرَ شهرةً حتى الآن هذا العام. وفي الختام، فإن المراهنة على عملة ميم رائجةٍ كعملة SLOTH يمكنه توفير عوائد مجزيةٍ للغاية في المدى المنظور.



لمزيد من المعلومات، يمكنكم التوجّه إلى الموقع الرسميّ لاكتتاب عملة SLOTH، كما يمكنكم البقاء على اطلاع بآخر أخبار ومستجدات المشروع من خلال متابعة حسابه الرسميّ على منصة X (تويتر سابقاً).



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