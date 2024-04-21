هل سينخفض ​​سعر إيثيريوم إلى مستوى 2,800$ مع تحوّل المتداولين إلى أكثر اكتتابات العملات الجديدة إثارةً: Bitcoin Minetrix؟

خلال الأيام المقبلة، قد يُواجه سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) قوى معاكسةً تدفعه للتراجع إلى مستوى 2,800$ في نيسان/أبريل الحالي، إذ لم يكن أداء رائدة العملات البديلة قوياً مطلع الربع الثاني على غرار معظم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية المرتفعة، بل تراجَعَ سعرُها بنسبة 9% مقارنةً بمطلع الشهر. وإذا لم يتمكّن سعرُها من تحويل مستوى المقاومة البالغ 3,400$ إلى دعمٍ، فقد يستمرّ في تراجعه بشكلٍ أكبر.



يتم تداول عملة ETH حالياً عند 3,324$ مع قيمةٍ سوقيةٍ تقلّ قليلاً عن 400 مليار دولار، ونظراً لعدم اليقين المحيط بها وبغيرها من العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، يتحوّل المستثمرون إلى اكتتابات العملات الرقمية الجديدة، خاصّةً مع نجاح مشروع التعدين السحابيّ الجديد Bitcoin Minetrix -على سبيل المثال- بحصد قرابة 13 مليون دولار في طرح عملته الأوليّ (ICO).

تحليل سعر إيثيريوم وأهمّ المستويات الواجب مراقبتها

كما سبق وذكرنا، من الضروريّ أن يحوّل المضاربون على الارتفاع مستوى المقاومة البالغ 3,400$ إلى مستوى دعم لمواصلة الاتجاه الصاعد. فتبعاً للمحلل علي مارتينيز (Ali Martinez)، يؤكد تراجع السعر لما دون هذا المستوى تشكّل نموذج الراية الفنيّ الهابط ليتجه السعر نحو مستوى 2,800$، وتُظهر بيانات موقع Into The Block أن عملة ETH لا تتمتع بمناطق طلب قويةٍ قبل مستوى 2,850$.



https://twitter.com/ali_charts/status/1774793622229025079?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1774793622229025079%7Ctwgr%5Edad69c1763b896d9a831e6e2e033e5f11957a6c6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcoingape.com%2Fsponsored%2Fwill-the-ethereum-price-crash-to-2800-next-traders-switch-to-hottest-new-presale-token-bitcoin-minetrix%2F

كذلك يُشارك محللون آخرون مارتينيز تشاؤمه، حيث حدّد المتداول Crypto Tony أن سعر عملة ETH يحتاج إلى تحويل مستوى المقاومة البالغ 3,650$ إلى دعم لضمان مواصلة مساره الصاعد. ومن الممكن حالياً أن يعيد السعر اختبار مستوى الدعم البالغ 3,050$.

كما يُظهر تحليل مستويات فيبوناتشي أن عملة ETH تحتاج إلى ارتفاع سعريّ كبير لتجنّب تصحيح أعمق، خاصّةً مع تداولها مؤخراً بالقرب من مستوى فيبوناتشي 0.618 -وهو مستوى دعم حاسم لاستمرار المسار الصاعد- وقد يؤدي اختراقه والاستقرار أدناه إلى ترجيح تراجعه إلى 3,000$.

هل يمكن لسعر إيثيريوم أن يتعافى مجدداً؟

كما سبق وأشرنا، لم تكن انطلاقة ثاني أكبر العملات الرقمية رائعةً بداية نيسان/أبريل، ولعلَّ أبرز دواعي القلق هو أداء عملة ETH الذي كان أقلَّ بكثيرٍ مقارنةً بعملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وسولانا (Solana-SOL) خلال آذار/مارس الماضي، ويعود ضعف أداء سعر عملة ETH بشكلٍ أساسيّ إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالموافقة على إنشاء صناديق تداولٍ فوريّ لإيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs)، لكن ورغمَ سجلّ الموافقات المميز الذي تتمتع به شركتا بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity)، تستمرّ شكوك المحللين بشأن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على هذه الصناديق.



جديرٌ بالذكر إشارة محلل بلومبيرج (Bloomberg) إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -الذي توقّع الموافقة على إنشاء صناديق تداولٍ فوريّ لبيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) قبل غيره- إلى وجود فرصةٍ بنسبةٍ تقلّ عن 25% لمنح الموافقة على إنشاء صناديق ETFs مماثلةٍ لعملة ETH، إذ يرى أن عدم وجود تواصلٍ بين SEC والجهات المُصدِرَة للصناديق يُشير إلى أن اللجنة سترفض جميع طلبات إنشاء Ethereum Spot ETFs في 23 أيار/مايو القادم.



https://twitter.com/EricBalchunas/status/1773455316081934825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1773455316081934825%7Ctwgr%5Edad69c1763b896d9a831e6e2e033e5f11957a6c6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcoingape.com%2Fsponsored%2Fwill-the-ethereum-price-crash-to-2800-next-traders-switch-to-hottest-new-presale-token-bitcoin-minetrix%2F

وعليه، فقد يضطرّ المضاربون على ارتفاع سعر إيثيريوم إلى انتظار موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة على أمل تغيير إدارة SEC. وحتى ذلك الحين، يبدو أن عملتي BTC وSOL ستتفوّقان على إيثيريوم من ناحية الأداء.

حصيلة الطرح الأوليّ لعملة مشروع الكريبتو الجديد Bitcoin Minetrix تبلغ 13 مليون دولار

يُواصل الطلب على اكتتابات العملات الرقمية ارتفاعَه مع معاودة تعدين بيتكوين تصدّر عناوين الأخبار، ويتوقع تقريرُ JP Morgan الجديد ارتفاع ربحيّة أنشطة التعدين بعد حدث التنصيف، ويستعدّ للاستفادة من ذلك مشروعُ Bitcoin Minetrix الجديد لتعدين العملات الرقمية، والذي تمرّ عملته حالياً بأحد أنجح اكتتابات العملات الرقمية، إذ تمكّنت من جمع 13 مليون دولار من المستثمرين الأوائل، ويهدف المشروع إلى جعل عوائد أنشطة التعدين في متناول صغار المستثمرين، وهو ما افتقدوه لأكثرَ من عقدٍ من الزمن.

يُذكر قيام منصة Bitcoin Minetrix بتعدين بيتكوين نيابةً عن مستخدميها، لتوزّع لاحقاً العوائد عليهم وفقاً لاستثمارهم الأوليّ، ولا يحتاج المستثمرون سوى إلى شراء عملات BTCMTX ورهنها دون اشتراط استثمارٍ نقديّ كبيرٍ أو خبراتٍ تقنية، كما يعمل مطوّرو Bitcoin Minetrix على إنشاء واجهة الرهن من أجل التعدين التي تمتاز بالشفافية واللامركزية التامَّين، وهي ميزاتٌ تفتقر إليها مشاريع التعدين السحابيّ التقليدية.



https://www.youtube.com/watch?v=Cr48YdiTmUA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fcoingape.com%2F&feature=emb_imp_woyt

ونظراً للقيمة الكامنة الفريدة لعملته، أبدى متداولون مثل مايكل روبل (Michael Wrubel) وجيكوب بيري (Jacob Bury) تفاؤلهم بمستقبل Bitcoin Minetrix، متوقعين توفيره عوائدَ استثماريةً بمقدار 10 أضعافٍ عقب الإطلاق، كما كشفَ المشروع عن توزيعاتٍ مجانيةٍ بقيمة 30,000$.



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