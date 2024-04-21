بعد حصد بيعها المسبق تمويلاً بقيمةٍ تفوق 10 ملايين دولار، عملة الميم الجديدة Dogecoin20 تستعدّ للإطلاق في يوم DOGE

نجح البيع المسبق لعملة الميم الجديدة DOGE20 -الخاصّة بمشروع Dogecoin20- بحصد تمويلٍ بقيمةٍ تجاوزت 10 ملايين دولار أواخر آذار/مارس الماضي، ليبلغ حصيلته المستهدفة وسط استمرار حالة الهوس بعملات الميم خلال الربع الأول من عام 2024. ونظراً لتوافر عدد محدود من عملات DOGE20 المتاحة للشراء قبل طرحها الأوليّ الخاص بالمنصّات (IEO) على يونيسواب (Uniswap)، فقد اختارَ مطوّروها يوم 20 نيسان/أبريل 2024 بعنايةٍ ليكون موعد إطلاقها الرسميّ لما يحمله هذا التاريخ من معنى خاصٍ لدى المتحمّسين لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) عالمياً.



ويُطلق على هذا التاريخ اسم "يوم دوج" (DOGE Day)، والذي يمثل احتفاءً بثقافة الميم الخاصة بعملة DOGE الأصلية وإرثها المجتمعيّ؛ ويأتي ذلك للإشادة بأصول دوجكوين البعيدة عن الجدية وطرافة رمزية 420 (المستمدّة من تاريخ 20-4 الخاصّ بيوم القنّب العالمي)؛ كذلك يستغلّ داعمو دوجكوين هذا اليوم للتجمّع ومشاركة الطرائف والعبارات الساخرة وإثبات ولائهم لملكة عملات الميم المتوّجة. ويهدف مطوّرو DOGE20 من خلال إطلاقها الرسميّ في هذا التاريخ إلى الاستفادة من ثقافة دوجكوين ودعم مجتمعها.

ما هو مشروع Dogecoin20؟

تهدف عملة DOGE20 الخاصّة بمشروع Dogecoin20 -والمصمَّمَة للعمل وفق معيار ERC-20- لأن تكون نسخةً مطوّرةً من سابقتها دوجكوين (DOGE) الأصلية بتوفيرها مزايا أكثرَ تطوّراً ودعائمَ جديدةً وراسخةً لآلية الرهن التي تتيح كسب دخلٍ دون عناء. فعلى العكس من سابقتها دوجكوين، تستفيد عملة DOGE20 من تصميمها وفق خوارزمية إثبات الرهن (PoS) الصديقة للبيئة لإزالة المخاوف المتعلقة بالتأثيرات البيئية السلبية الناتجة عن أنشطة التعدين التقليدية.

المصدر: حساب Dogecoin20 الرسمي بمنصة X

فمن خلال وضع مشروع Dogecoin20 حدّاً أقصى لمعروض عملته DOGE20 عند 140 مليارَ عملةٍ منها، يهدف المشروع لحلِّ معضلة التضخّم اللانهائيّ التي يعاني منها معروض عملة دوجكوين الأصلية، وتتضمّن البيانات الاقتصادية لعملة DOGE20 توزيعاً مُسبقاً لمعروضها الكليّ بنسب بيانها كالآتي: 25% لبيعها المسبق، و25% لأغراض التسويق، و25% للخزينة، و15% لتوزيع عوائد الرهن، و10% للسيولة اللازمة لمنصّات التداول اللامركزية (DEXs).

عوائد الرهن

تُعتبر آلية رهن DOGE20 من مزاياها الأساسية، ما يسمح لمالكيها برهن أرصدتهم منها وكسب دخلٍ دون عناء، حيث تمّت برمجة العقد الذكيّ الخاص بآلية الرهن لإتاحة توزيع عوائد من العملة على كلّ من يقوم برهن ممتلكاته منها لمدة عامين، ما يوفر لمجتمعها فرص كسب دخلٍ مستدام دون بذل جهد. ووفقاً لما تم ذكره على موقع DOGE20 الرسميّ، تبلغ نسبة عائد الرهن السنويّ الحالية أكثر من 60%.



فمن خلال تخصيص 15% من معروض DOGE20 لتوزيع عوائد الرهن مع توزيع غالبيتها (بواقع 12.5%) خلال السنة الأولى لمكافأة أعضاء المجتمع، تهدف هيكلية التوزيع هذه إلى التشجيع على الاحتفاظ بالعملة والمشاركة المجتمعيّة لمدّةٍ طويلة.

الجهود التسويقية

لفت مشروع Dogecoin20 بالفعل انتباه الكثيرين من محبي عملات الميم ومجتمع DOGE، وذلك بفصل نهجها وجهود تسويقها الإستراتيجية، وقد نشرت قناة الكريبتو الشهيرة على اليوتيوب 99Bitcoins -التي تحظى بمتابعة أكثرَ من 700 ألف مُشترك- فيديو حول عملة DOGE20، مُعزّزةً الاهتمام بالمشروع.



https://youtu.be/qATlG5sOKVM



بالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق DOGE20 بحملةٍ تسويقيةٍ على نطاقٍ واسع، حيث يعلن عن العملة على عدة مواقعَ إعلاميةٍ متخصّصةٍ في القطاع المالي والعملات الرقمية مثل Cointelegraph وCryptoSlate وBusiness Insider، وتهدف هذه الحملة الترويجية الشاملة إلى رفع الوعي وجذب جمهورٍ أكبرَ إلى مشروع عملة الميم الجديدة هذه.

فرصة أخيرة للشراء

نظراً للطلب المتزايد، بلغ المشروع حصيلته المستهدفة من بيعه المُسبق والبالغة 10 مليون دولار في غضون أسبوع واحد. ولتلبية رغبة المشاركين في مراحلَ متأخرة، أعلن الفريق عن مرحلة "آخر فرص الشراء"، حيث يقدم فرصاً محدودةً للمشاركين قبل إطلاق العملة على منصات التداول.



ويبلغ سعر DOGE20 حالياً 0.00022$، ويمكنكم شراؤها عبر الموقع الإلكتروني للمشروع قبل موعد الإطلاق باستخدام إيثيريوم (ETH) أو تيثر (USDT) أو الأرصدة النقدية.

خاتمة

يُعتبر نجاح البيع المُسبق الخاص بعملة DOGE20 والمشاركة المجتمعية الكثيفة علاماتٍ واعدةً بالفعل، غيرَ أن الاختبار الحقيقي لعملة المشروع سيظهر عند إطلاقها للتداول عبرَ المنصات خلال نيسان/أبريل الجاري، وسيحدّد ذلك قدرة الفريق على الوفاء بوعوده والمحافظة على زخم المشروع ولفت أنظار جمهورٍ أوسع إلى قدرته على النجاح والاستدامة.



على أيّ حال، يمكن لعملة الميم الجديدة DOGE20 أن تمثل إضافةً واعدةً لأصول حقائب مستثمري عملات الميم وإلى قوائم الأصول الرقمية الجديرة بمتابعتهم.