مراجعة مشروع عملة الميم الجديدة على سولانا Slothana بعد نجاح اكتتاب SLOTH بحصد ستة ملايين دولار

نجحَ اكتتاب عملة مشروع الكريبتو الجديد Slothana (وعملته SLOTH) بحصد أكثرَ من 6 مليون دولار في غضون أسبوعٍ واحدٍ فقط من إطلاق موقعه الإلكترونيّ أحادي الصفحات، ما سلّط الضوء على جاذبيته وعلى الطلب المتزايد على عملات الميم الخاصة بسولانا (Solana). يُشبه هذا الحالَ الذي مرّت به عملات الميم المشابهة له أمثال بونك (BONK) وDogwifhat (ذات الرمز WIF) وSlerf (ذات الرمز SLERF) وThe Book Of Meme (ذات الرمز BOME) خلال الأشهر الأخيرة.

ما هو Slothana؟

يجمع الاسم المركّب لمشروع Slothana بين مفردتين هما: "Sloth" (فصيلة دب الكسلان) و"Solana" الخاصّة بنظامه التقنيّ، في محاولةٍ لإثباتِ نفسه كأحدث مشاريع عملات الميم التي تحقق انتشاراً واسعاً على بلوكتشين سولانا، ولتكون منافساً قوياً لسابقتها SLERF.

ويأتي المشروع بنموذج مبسطٍ للاكتتاب يتيح للمستثمرين الحصول على عملات SLOTH عن طريق إرسال رصيدهم من عملة سولانا (Solana-SOL) من محفظةٍ متوافقةٍ إلى عنوانٍ محدد؛ ويحصل المستثمرون حالياَ على 10,000 عملة SLOTH مقابل عملة SOL واحدة. وبمجرّد انتهاء اكتتاب Slothana، سيتم توزيع العملات المشتراة على مَحافظ المستثمرين في نهجٍ يهدفُ إلى تبسيط عملية الاستثمار وتسهيل إمكانية الوصول إلى شريحةِ مستثمرين أكثر اتساعاً.

أما من حيث رمزيتها، يستوحي مشروع Slothana فكرته من شخصية دب الكسلان الجالس في مكتبه، في إشارةٍ إلى الأفراد الساعين للتحوّل من الوظائف التقليدية إلى تداول الكريبتو المربح. وهكذا، فالمشروع يهدف لتحويل كسالى المستثمرين إلى متداولي كريبتو ناجحين بالاعتماد على عملته الأساسية SLOTH.

جهود التسويق وتزكية المؤثرين

من المرجّح أن تكون جهود مشروع Slothana التسويقية قد لعبت دوراَ حاسماَ في نجاحه المبكر، فقد تم الترويج للمشروع عبر العديد من وسائل الإعلام الرئيسية المختصة بقطاع الكريبتو، وتشمل مواقع CoinGape وDecrypt وU.Today وCaptainAltcoin وغيرها.



كما قام عددٌ من أصحاب قنوات الكريبتو الشهيرة على اليوتيوب -كقناتي Crypto Gains وJacob Bury، التي تتمتّع مجتمعةً بقُرَابة 150,000 مشتركٍ- بالترويج لمشروع Slothana وعملته SLOTH في أحدث مقاطِعها المصوّرة، وقد حدَّد Bury أوجه التشابه بين مشروعي Slothana وBook of Meme مسلطاً الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها عملات الميم الخاصّة بسولانا.



وقال حول ذلك: "هذه العملة مستوحاةٌ إلى درجةٍ كبيرةٍ من سابقتها لمشروع The Book of Meme (BOME) والتي يتم تداولها مؤخراَ عند مستوياتٍ مشابهة"، واكتفى موقعه الإلكتروني بالقول: "انظروا، هذا هو العنوان الذي سترسلون إليه أرصدتكم من عملة SOL".



https://youtu.be/5shUu-GaYTo



وكان سعر عملة BOME قد ارتفع بنسبةٍ تفوق 1,700% منذ أن بدأ موقع CoinMarketCap بتتبع عملة الميم الجديدة هذه.

البيانات الاقتصادية لعملة مشروع Slothana وآفاقها المستقبلية

مع أن النجاح الأوليّ الذي حققه اكتتاب Slothana كان مثيراَ للإعجاب، إلا أن المشروع ما يزال أمامه رحلةٌ طويلةٌ لإثبات نفسه كلاعبٍ بارز في قطاع عملات الميم، وستلعب جهود إدراج عملة المشروع للتداول في المنصات وبياناتها الاقتصادية وخريطة الطريق طويلة الأجل دوراَ حاسماَ بتحديد استدامته وقابليته للتنفيذ، مع الإشارة إلى أنه -حتى تاريخه- لم يتم تحديد موعد انتهاء بيع SLOTH المسبق، ولم يتمّ كذلك تأكيد أية عمليات إدراج للعملة في منصات تداولٍ مركزية (CEXs).



https://twitter.com/SlothanaCoin/status/1773764368775139659?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1773764368775139659%7Ctwgr%5E2a666be6b1508b3184fb43f6f126dfdefc878062%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freadwrite.com%2Fsolana-crypto-presale-slothana-raises-6-million-sloth-meme-coin-review%2F



ومن المعروف على نطاقٍ واسعٍ أن عملات الميم -رغم جاذبيتها وشعبيتها وجماهيريتها الجارفة- عادةً ما تكون عصيّةً على توقع مستقبلها نظراً لتقلباتها السعرية الشديدة.



وكما أسلفنا، يدور المفهوم الأساسيّ لمشروع Slothana حول شخصية دب الكسلان المسترخي في مكتبه، في إشارةٍ إلى الأفراد الساعين للانتقال من الوظائف التقليدية إلى تداول أصول الكريبتو بنجاح. وهكذا، يهدف المشروع إلى اكتساب اهتمام الأفراد ممّن يودّون التحرّر من روتين العمل التقليدي، واغتنام الفرص التي توفرها أسواق الكريبتو.



وإذا ما تمكنت عملة SLOTH من الاستفادة بفعاليةٍ من هذا النهج وبناء مجتمعٍ قويّ يؤمن برؤيتها المستمدة من ثقافة الميم، فقد تنجح بالتميُّز عن غيرها من عملات الميم الجديدة بالقطاع عبر توفيرها قيمةً مضافةً خاصّةً بها، إلا أن ترجمة مفهومها إلى أوجه استفادة عمليةٍ وحالةٍ من التبنّي المستدام يبقى تحدياَ كبيراً دون شك.

ملخص ختاميّ

توفر بداية Slothana القوية أساساً واعداً لمساعي المشروع المستقبلية. ومع ذلك، فإن الطريق ما يزال طويلاً، وقدرة المشروع في الحفاظ على الزخم والوفاء بوعوده ستُحدِّدُ في النهاية مدى نجاحه بفئة عملات الميم شديدة التنافسية.



وفي ضوء استعداد ساحة الكريبتو لحدث تنصيف بيتكوين (Bitcoin-BTC) المرتقب، وارتفاعاتها السعرية المتوقعة ضمن مسارها الصاعد، يتعيّن على مشاريع الكريبتو من أمثال Slothana إثبات قدرتها على التكيف والابتكار لتبقى ضمن دائرة الضوء، ولتستمرَّ باجتذاب استثماراتٍ طويلة الأجل.