أحد خبراء ومؤثري الكريبتو يُعبّر عن ثقته القوية بمشروع Bitcoin Minetrix

ارك أندريه أوتبيرغ (Andre Outbertg) -صاحب قناة Crypto Whale Pump على تيليجرام التي يزيد عدد متابعيها عن 150,000- قيامَه بالاستثمار في أربعةٍ من مشاريع الكريبتو تمرّ عملاتها بمرحلة البيع المسبق، ويبرز مشروع Bitcoin Minetrix (وعملته BTCMTX) بجمعِهِ أكبرَ تمويلٍ بينها حتى الآن بمبلغٍ يتجاوز 12 مليون دولار، وقد نوّه المؤثّر المذكور بمكافآت الرهن المرتفعة وصرّح عن قيامه برهن عملات BTCMTX منذ أيلول/سبتمبر، حيث سيحصل المستثمرون الأوائل -بفضل هذه الميزة- على الأرباح حتى لو تم إطلاقها بسعرٍ يقلّ عن مستوياتها الحالية.

آلية عمل Bitcoin Minetrix

تهدف منصة Bitcoin Minetrix الجديدة لإتاحة التعدين أمام الجميع والسماح لهم بالمشاركة فيه دون الحاجة للاستثمار في معدّاتٍ قويةٍ ومكلفةٍ، حيث يُمكن بدلاً من ذلك كسبُ أرصدة تعدين بيتكوين (Bitcoin-BTC) من خلال رهن عملات BTCMTX بفضل آلية "الرهن من أجل التعدين".

ويتمّ احتكار تعدين بيتكوين حالياً من قبل الشركات، إذ إن تكلفة تعدين عملة BTC تتجاوز سعرَها في السوق.



يأتي هنا دور التعدين السحابيّ كحلٍّ يسمح لصغار المستثمرين بالمشاركة في تعدين بيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين تجميع قدراتهم الحاسوبيّة لتحقيق الربح بالرغم من تزايد الاحتكار في قطاع التعدين، ونأسَفُ للقول بأن تاريخ القطاع مليءٌ بمشاريع التعدين السحابيّ الزائفة التي شهدنا بعضها سابقاً مثل Fancy Crypto وGBitcoins وHappyMiner وAMGCrypto.



وتطلب العديد من منصات التعدين السحابيّ التزاماً بعقودٍ محدّدة المدة على عكس منصّةBitcoin Minetrix التي تتميز بنظام رهنٍ مرنٍ يسمح لكم بتحديد فترة حجز العملات.



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كما تتوافق العملة الأساسية لمنصة BTCMTX مع معيار ERC-20 وتشكّل جزءاً لا يتجزّأ من نظامها التقني، ويمكن الحصول عليها خلال البيع المسبق الجاري حالياً أو منصات تداول الكريبتو ومن ثمّ رهنها لكسب أرصدة التعدين التي لا يمكن تداولها، بل يمكن فقط حرقُها مقابل الحصول على طاقة تعدين بيتكوين.

???? خضعت Bitcoin Minetrix للتدقيق من قبل شركة Coinsult للتحقق من أمن المنصّة وشفافيتها.

البيانات المالية لعملة BTCMTX

تمتلك BTCMTX معروضاً إجمالياً قدره 4 مليار عملة تم توزيعها على الشكل التالي:

42.5% لتعدين بيتكوين.

35% للتسويق.

15% لمكافآت المجتمع والتوزيعات المجانية.

7.5% لمكافآت الرهن 7.5.

ويوازن هذا التوزيع بين تفاعل المجتمع والاحتياجات التشغيلية سعياً لخلق مشروعٍ مستدامٍ على المدى الطويل، وتُظهر خارطة طريق المشروع التزاماً بالتطوير المستمرّ، حيث تبدأ المرحلة الثانية بتطوير التطبيق وبرنامج سطح المكتب إلى جانب إدراج BTCMTX على منصّات تداولٍ مركزيةٍ إضافية، وتتبعها المرحلة الثالثة بسحب عملات BTC المُعدّنة ونقلها إلى محافظ المستخدمين، وتشمل خطط المشروع استمرارَ جهوده التسويقيّة لزيادة التبنّي والقيمة السوقية.



ما سبب تفاؤل المستثمرين؟

يثقُ المستثمرون أمثال أندريه أوتبيرغ -صاحب قناة Crypto Whale Pump- بتحقيق BTCMTX عائداتٍ كبيرةً بغضّ النظر عن قيمتها السوقية مستقبلاً -والتي من المتوقع أن تتابع النموّ- وسنذكر هنا الأسباب الأساسيّة لهذه الثقة:

نسبة ربحٍ سنويةٍ عالية: تقدّم BTCMTX مكافآت رهنٍ هائلةً تتجاوز 138%، ولكنّ نسبة الربح السنوية ستتناقص مع انضمام المزيد من المستخدمين لمجمّع الرهن، وبالتالي يملك المستثمرون الأوائل أكبرَ الفرص لتحقيق دخلٍ دون عناء.

حسومات البيع المسبق: يبلغ سعر BTCMTX الآن 0.0143$ (أكثرَ بنسبة 21% من سعرها الأوّلي البالغ 0.0118$)، ولا يُعدّ هذا سعرَها النهائيّ، أي أنّ المستثمرين الأوائل يمكنهم تحقيق أرباحٍ أكبرَ بفضل حسومات البيع المسبق.

البساطة: لا تملك Bitcoin Minetrix حداً أدنى للاستثمار أو عقوداً معقّدةً على عكس حلول التعدين السحابيّ التي شهدناها سابقاً، ويمكن شراء عملات BTCMTX باستخدام عملات تيذر (USDT) أو إيثيريوم (ETH) أو بينانس (BNB) أو العملات الورقية ومن ثمّ رهنُها مباشرةً لفترةٍ يمكن اختيارها، كما يمكنكم إلغاء الرهن في أيّ وقتٍ بفضل مرونة فترة حجز العملات.

المجتمع القويّ: يمتلك المشروع فرصةً لتحقيق نجاحٍ مستدامٍ بفضل دعم المؤثرين وأكثر من 24,000 متابع على منصّة X (تويتر سابقاً)، ويُدرك المشروع جيّداً مدى قوة المجتمع ويشجّع المستثمرين على الانضمام إليه من خلال مكافآت الرهن وحملة توزيع مجانيةٍ لعملات BTCMTX بقيمة 30,000$.



https://youtu.be/HOtU4UfV_3Y



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الخلاصة

تم تطوير منصة Bitcoin Minetrix لهدفٍ نبيلٍ وتُقدّم مكافآتٍ رهنٍ مميزةٍ لمُستثمريها الأوائل، ومن المرجّح نفاد العملات المخصّصة للبيع المسبق بسرعةٍ نظراً لاستخداماتها الوظيفية وشهرتها المتزايدة، وسيتبع ذلك إدراجُها على منصات التداول ما يمكنه رفع قيمتها. لكن يجب التذكير بأنّ سوق الكريبتو مليءٌ بالمفاجآت ولا يمكن توقّع حركته؛ لذا عليكم القيام بأبحاثكم قبل الاستثمار واستثمارُ فقط ما يمكنكم تحمّل خسارته وعدم الاعتماد بشكلٍ كاملٍ على توقعات المجتمع.