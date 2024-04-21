غريبٌ في وطني

كتبت زينب محمد شقيرات: تواجهني الكلماتُ في لحظاتِ صمتي، وتسألني وانا الغريق في أفكاري ولا تنجدني، لماذا أنتَ مجبرٌ أن تتنقل بصعوبةٍ في هذا المكان، وأن تنظرَ كل يومٍ إلى وجوهِ أشخاصٍ لا يرغبون بك، وأنت على يقينٍ تام أنك جزءٌ من هذا المكان، فلماذا لا يحتويكِ مثل جزءٍ منه، ولكن كجزءٍ منبوذ ومفروضٌ عليه ما لا يطيقُ احتماله، تباغتني باسئلةٍ عديدة لا أدري كيف أجيب عنها، فأنا هنا بسبب الحب، الذي يجعلني اتشبث بهذا الوطن الحزين، أما بالنسبة لحياتي فتكادُ لا تذكر، وتقول لي مع عزفِ نايٍ حزين، كيف تعيشُ أيها الغريبُ في وطنك؟

أعيشُ في مجتمعٍ يهوديّ، في الحقيقة أنّ هذا الصباح رمى لي أطراف الخيوط لأوثق ماذا نعيش، نحن في الحقيقة وأكررها للمرة الثانية لأنني أكاد لا أصدقها، أعترفُ به الآن على هذهِ الصفحة البيضاء، نحنُ نتكلم العبرية أو مجبرين على تعلمها، لأنني عندما اقف على الحاجز وأشيع هويتي في وجه من لا هوية له(المحتل الصهيوني) ويوجه لي سؤلاً من أين اتيت كيف أجيبه وانا لا اعرف العبرية، وعندما ادفع فواتير منزلي او ترخيص سيارتي، حتى عندما اسمعهم يتهامسون عني في مكان عام لا أدري ما نوعية هذا الحديث اذاً فأنا مجبرٌ على تحدث العبرية، حسناً لا بأس في ذلك اشتمني فأنا لا أبالي بك حقاً لقد سرقت ارضي، فماذا بعد؟لكن عندما اضطر لمواجهة اي عبري دون لغة عبرية على لساني العربي اصبح حقاً مثيراً للشفقة ، نحن نأكلُ منتجات كُتِب عليها باللغة العبرية، يجوب في خاطري أن امزق الأوراق عنها، هل يخفي ذلك الحقيقة؟، نحنُ نقرأُ منشورات في الشوارع وملصقات كُتبَ عليها اليهودي أولاً، هل يعني هذا أننا لاشيء؟ فكرتُ بها، اليقين يلهمني أن هذا الجدارُ الرطبُ لي، أما أن هذهِ هي الثقافة الدرويشية والحقيقة أنني لاشيء، لا أحد ينصفني، لستُ جزءاً من هذا المجتمع حتى، لستُ يهودية، ولست ادعم فكرة الصهيونية التي تدمر فكرة الوطن وتدعم فكر الاستعمار حتى انه لا يدين بأيّ دين لان الأديان رحيمة، أنا مسلمة أعيش في بلدي فلسطين، والتي أصبحت مظلمةً فجأة بخيوطٍ زرقاء ونجمةِ داود، انا حقاً حزينة ولاشيء يعجبني ولا حتى يسعدني، أشعر بالظلم أسوداً وبالذلِ علقماً في بلدٍ مجروح تراه كل سيارات الإسعاف ولا تستطيع أن تمدَ له يدَ العون.

الوطن يعني أن يجد الإنسان مكان يسكن إليه فتستكين له روحهُ، ولكن هنا في وطني سكاكينُ تودي بحياتي، وأخطارٌ أينما يولي الإنسان وجهه، نكابد كي نبقى على قيد الحياة وعلى قيد الشرف، او ما تبقى منه، هنا فلسطين المحتلة ومرارة الغربة في قلب الوطن.