نقابة المهندسين: العدوان على مخيم نور شمس هو تكريس واضح واستمرار لسياسة الإبادةِ الجماعية التي تنتهجها قوّاتُ الاحتلال في الضفة وغزة

وطن: أكدن نقابة المهندسين – مركز القدس ان العدوان الاسرائيلي على مخيم نوور شمس في مدينة طولكرم هو تكريسٌ واضحٌ واستمرارٌ لسياسةِ الإبادةِ الجماعية التي تنتهجها قوّاتُ الاحتلالِ الصهيوني.

وادانت النقابة في بيان وصل لوطن نسخة عنه بشدّة العدوان الهمجيّ الذي ارتكبته وما زالت قوّات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم والذي أسفر عن ارتقاء 14 شهيداّ حتى الآن وتدمير بنى تحتيّة حيويّة وهدم منازل الأهالي.

وتابعت النقابة ان العدوان على نور شمس ما هو إلاّ تكريسٌ واضحٌ واستمرارٌ لسياسةِ الإبادةِ الجماعية التي تنتهجها قوّاتُ الاحتلالِ الصهيوني ضدّ أبناءِ شعبنا في قطاعِ غزّةَ والضفّة الغربيّة، حيثُ بلغ عدد الشهداء منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول عام 2023، (34،050) شهيداَ في قطاع غزّة، و(483) شهيداَ في الضفة الغربية وهو عدوانٌ يتخذ من الإرهابِ والقتل العشوائيّ وسيلةً لتحقيقِ أهدافه السياسية.

وتابعت "إن هذه الأعمال الوحشيّة تكشفُ عن مدى بشاعة وإجراميّة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة أمام المحاكم الدوليّة".

واكدت النقابة التزامها بقرار القوى الوطنية والإسلامية، وانضمامها للإضراب الشامل اليوم الأحد الموافق 21/04/2024، حداداً على أرواحِ الشهداء، وتعبيراً عن رفضها للممارسات الإجراميّة التي يرتكبها الاحتلال في مخيّم نور شمس وقطاع غزّة.

ودعت النقابة في بيانها نظيراتها من النقابات العربية والعالمية وأحرار العالم إلى التحرك تضامناً مع الشعب الفلسطيني مطالبين بالوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعيّة والتطهير العرقي وإنهاء الاحتلال وتطالب بتحمّلِ المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني.