16 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في رفح

وطن: استشهد 16 مواطنا على الأقل بينهم 9 أطفال، فجر اليوم الأحد، جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في القطاع مما أوقع شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبيةفي قطاع غزة، باستشهاد 8 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأتان، في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم 4 أطفال، وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح.

وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 3 مواطنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الطبية، أن مواطنا وطفله وزوجته الحامل استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، في قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في المخيم.

وفي هذا السياق، أعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثث 50 شهيدا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.