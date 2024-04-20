انظر لهدفك

كتب حمزة احمد ابو سرور: كلنا اردنا النجاح و كلنا من انتظره شخص ليصل فقط لشيء بسيط من النجاح .

ان تنضر لقضاياك الصعبة بنضره ايجابية و ان تبث في نفسك روح التحدي ، قد يكون امر صعب في بعض الاحيان ، ولكن عندما ترى ماذا يفعل من حولك ليصل لما يريد ، سترى حتما انك لم تقدم شيء له وزن يستحق فعلا الشكر و التقدير ، انا لا اقول ان تنتقد نفسك دائما و تستخطاء افعالك ، بل حاول ان تفرغ كل طاقتك للذي تريد ان تصل اليه ، و حاول ان تفهم ماذا عليك فعله قبل ان تفعل ، و لا تمثل دور الضحية دائما ، لأنه سيكون سببا لفشلك .

و صدقني النجاح الذي افتخرت به و علوت به مقامك ، ستراه لا شيء فيما بعد ، لأنك حتما ستنسى كل ما فعلت لتصل لما انت عليه الان .

في هذه الحياة ستجد من يقول لك افعل كذا و كذا دون ان يوفر لك ابسط المسهلات ، و ستجد من يهتم فقط لنفسه و لانساس تهواها نفسه المريضة ، لذلك فقط ركز على ما تريد الوصول اليه .