وجهة نظر، صح ام خطأ

كتب حمزة احمد ابو سرور: الكثير منا يرتكب الاخطاء و الكثير منا يتمنى لو انه لم يقم بكذا و كذا في تلك اللحظة ، ولكن لو فكرت للحظة عن السبب الرئيسي لارتكابك تلك الاخطاء ، صدقني ستراها اسباب تافه و مضحكة في بعض الاوقات .

كل ابن ادم خطاء و كل ابن ادم له تفكيره الخاص ، و ليس بالضرورة ان تفهم كل ما يقال و يخرج من افواه من حولك ، فالبعض سيروي مزاجه في تلك اللحظة و لن يهتم لما سيسببه لك من فكر مشوه .

سترى حتما حياتك في سن الثامنة عشر مثل سؤال الذي يحتمل الصح ام الخطاء ، سترى من كنت تراهم و من تفهم عليهم ، و سترى من لم ولن تفهم عليهم ، من يجاملك و من يوافقك الراي دائما و يوافق من يخالفك في الراي ، هذه النوع من الاحتمالات بالتحديد سيسبب لك مشاكل في حياتك اذا استمرت علاقتك به ، و انا لا اقول في هذه اللحظة ان تبحث عن شخص يمتلك نفس تفكيرك ، بل اقول ان تبتعد بقدر المستطاع عن الذي لا يمتلك تفكير خاص به و تفكير واضح يحمل وجهت نظر معينة .

في هذه الحياه من يحمل الصواب احيانا و من يحمل الخطاء احيانا ، ولكن ان تتبنى الخطاء و الصواب معا فهذه امر لا يطاق و خارج عن نطاق الوعي .