فلسطين : بين نيران الصراع وشعلة الأمل المتجدد

كتب يوسف عويضات:

في قلب أرض بلاد الشام، حيث الأرض تحكي قصص التاريخ والزمان، تجد فلسطين. هذه الأرض الطيبة عاشت وتعيش في صراع مستمر ما بين الحق وقوة الباطل. فِي فِلَسْطِينَ، الحياةُ ليست مجرَد يوم عابِر ، هي سلسلة من النضالات التي يحاول فيها الفلسطينيون يوماً بعد يوم الحفاظ على هويتهم وبقائهم.

يواجه الشعب الفلسطيني يومياً صعوبات كبيرة. - الحروب والحصار في غزة، والحواجز في الضفة الغربية التي تهدد حياة الفلسطينيين بالموت أو الإهانة، ليست مجرد قصص تُسْمَع، بل تعبر عن واقع مرير ومؤلم.، هذه حياة يحاول الفلسطيني التأقلم معها، مشاكل أبرزها قلة الدواء، خراب البيوت، وصعوبة الوصول لمياه صالحة للشرب، كل هذا جزء من حياتهم اليومية.

رغم صعوبات الحياة، الرغبة في اكتساب المعرفة والثقافة ما زالت قائمة. بعض المدارس تحولت إلى مواقع صراع أو ملاذ للنازحين، ولكن الرغبة في التعلم لم تتوقف؛ لأنها الوسيلة التي يناضل بها الفلسطيني ضد قمع وظلم الاحتلال الذي جُهِّز بالسلاح والعتاد. رغماً عن ذلك يبقى الشعر والفن الصوتان المعبران عن معاناة وأحلام الفلسطينيين.

الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات يومية للبقاء مستقراً…، السوق محدود الموارد ومسيطر عليه من الاحتلال، الشعب يرى بضائع الاحتلال كأفضل وأجود السلع، التي يصعب عليهم العيش من دونها. الذكور والإناث الأكثر تأثرًا بالبطالة والفقر. لكننا نشاهد بعض الأفراد يسعون جاهدين لبناء اقتصاد مستقل يعزز البلاد، ويوفر فرص عمل.

ولا ننسى المشهد السياسي المضحك في فلسطين والمعقد كثيراً. شعب مقسم فصائلياً كلٌ لحزبه الخاص وتفكيره الخاص به، تعثر المفاوضات وتوقفها في غزة، والحلول السياسية التي تبتعد يوماً بعد يوم، كل هذا لا يعيق الحركات الشبابية والمجتمع المدني اللذين لا تزال نظرة الأمل في حياة آمنة وكريمة واردة لديهم، واللذان يحاولان أن يجدوا طرقاً جديدة للسلام.

في نهاية الأمر، لا بد أن نستذكر مقولة هناك ضوءٌ في آخر النفق. نعم لا يزال هناك أملُ يتجدد مع مرور الأيام في تحسن هذه الظروف حيث كُل حارةٍ تعاد إلى سابقِ عهدها، وكل جدار يرمم، وكل طفلٍ يعود إلى تعليمه. يعيد كل ذلك إلى الأذهان عبارة للشاعر الفلسطيني العظيم محمود درويش التي تقول: على هذه الأرض ما يستحق الحياة؛ لأن فلسطين أرض فهي تستحق الحياة