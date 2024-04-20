النجاح المزيف

كتبت اروى علي:

" من غشنا فليس منا" لطالما تردد هذا الحديث النبوي الشريف على مسامعنا منذ الصغر، فأين نحن اليوم من هذا المقال وهل لنا أن نستشعر رقابة الله في غياب رقابة العبد؟ وما هو حالنا كطلاب جامعيين بين الدراسة والغش والامتحانات؟

إنّ الغش في الامتحانات من أهم الموضوعات التي يجب تسليط الضوء عليها والعمل على إيجاد الحلول التي تضمن سلامة المجتمع والبيئة التعليمية، فاذا ما تطرّقنا لأبرز الأسباب وأوجزها والتي تدفع الفرد إلى اللجوء للغش هي غياب الوازع الديني أولًا وكذلك نجد أن تباطؤ الطلاب عن التحضير والمتابعة الأولية للمواد الدراسية وتراكمها قد يجرّهم لهذا المربع بغير تردد، حيث أن العلامة النهائية هي التي تقلقه بغض النظر عن سبيل الوصول لها.

أما في الحديث عن تبعات هذه الظاهرة وآثارها السلبية بلا مقابل آخر، ففي الجعبة الكثير فهذا سوق العمل اليوم وهو يضم أعدادًا بغير كفاءات تستحق مواقعها، وهذه هي الأخطاء الطبية بمختلف أشكالها، كذلك فإن الفساد صغر أو كبر هو في بادئ الأمر أن تسوّل لك نفسك بشيء كهذا.

في ختام الحديث والذي إن قصر فقد طال، اذا أردنا أن نتذوق طعم النجاح فعليه أن يكون حقيقًا وبعد كدٍّ وتعب، فشتان بين علمٍ يشترى ليضاهى به وبين علمٍ ينقش بالحجر فيصنع شخصك ويرفع من قدرك، فهلّ لنا أن نزرع ثقافة الأمانة في نفوس أجيالنا منذ الصغر حتى نحصد وإياهم ثمرة نجاح حقيقيٍّ؟