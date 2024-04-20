إضراب شامل حدادا على أرواح شهداء طولكرم وغزة

وطن: أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، يوم غد الأحد، يوم إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء في مخيم نور شمس الذين تم إخلاؤهم مساء اليوم عقب انسحاب قوات الاحتلال من المخيم بعد عدوان استمر ثلاثة أيام متواصلة.

من جانبه، أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أنه و"التزاما بقرار القوى الوطنية يكون يوم غد الأحد، يوم إضراب شامل في كافة مدارس الوطن ومديريات التربية والوزارة غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة"، ودعا الاتحاد، كافة أبناء شعبنا للوحدة والتضامن والنفير إسنادا لأهلنا في طولكرم وغزة.

وأعلنت حركة فتح الأقاليم الشمالية، يوم غد الأحد إضرابا شاملا وتصعيدا للمواجهة مع المحتل غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة، داعية إلى الوحدة والتضامن والنفير، وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية.

وفي اليوم الثالث لعدوان قوات الاحتلال الذي شنته في طولكرم ومخيماتها؛ وعقب انسحاب قوات الاحتلال التي منعت الوصول إلى الإصابات والشهداء؛ أعلنت مصادر طبية مساء اليوم السبت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 15، عقب تمكن الطواقم الطبية من إخلاء 14 شهيدا جديدا على الأقل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه أخلت 14 شهيدا من مخيم نور شمس إلى المستشفى.

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