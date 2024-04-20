طوفان الأقصى" في اليوم الـ 198.. الاحتلال يرتكب مجزرة في طولكرم ويواصل حرب الابادة على قطاع غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 198 على التوالي، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى .

وارتكب الاحتلال مجزرة في مخيم نور شمس بطولكرم واستشهد خلالها 14 مواطنا في حصيلة اولية اعلنتها وزارة الصحة منهم وصلوا الى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم .

فيما واصل الاحتلال جرائمة بحق المدنيين في قطاع غزة وقصف عدة مناطق، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة المواصي بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلًا آخر لعائلة "أبو عميرة" بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الجنوبية في حي الزيتون بغزة، في حين شنّ الطيران الحربي غارات على تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة "إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و 68 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34049 شهيدا و 76901 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 198: