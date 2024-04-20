كلية الطب في جامعة القدس تحصل على اعتماد الفيدرالية العالمية للتعليم الطبي (WFME) إثر جهود متكاملة لتحقيق أعلى مخرجات التعلم

وطن: حصلت كلية الطب في جامعة القدس تحصل على الاعتماد العالمي من الفدرالية العالمية للتعليم الطبي (WFME) من خلال مؤسسة TEPDAD التركية، في نتيجة مستحقة لجودة البرنامج الطبي المتبع في جامعة القدس والطرق الحديثة في تأهيل الطلبة كخريجين في الطب البشري على المستوى المحلي والعالمي.

هذا وتتضمن المعايير التي تضعها الفدرالية العالمية للاعتماد في الطب كل من رسالة الجامعة والكلية وأهداف البرنامج التدريسي، كما تتعرض بعمق للخطة التدريسية ومخرجات التعلم والكفايات المطلوبة في نيل المعرفة والمهارات المهنية، وما تحتاجه العملية التعليمية من بنية تحتية تشمل قاعات التدريس، ومختبرات تعليمية وبحثية إضافة إلى كفاءة الكادر التعليمي والسريري والمرافق التي يتم تدريب الطلبة فيها.

ونوّه رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك إلى أن هذا الاعتماد يأتي بمثابة إنجاز يعبر عن مستوى أول وأعرق كلية طب في فلسطين وتوافقها مع معايير الجودة العالمية، ما يفتح آفاقًا أوسع لخريجي الكلية المتميزين حول العالم، مثنيًا على الجهود المبذولة للحصول على هذا الاعتماد على أيدي الطاقم الأكاديمي والإداري لمواكبة آخر متطلبات الحصول على الاعتماد الدولي لتكون كلية الطب في جامعة القدس الرائدة في جودة التعليم الطبي في وطننا الحبيب.

وأكدت عمادة كلية الطب أن اعتمادها يأتي بفضل الجهود الحثيثة والمتميزة لكادر الكلية وطلبتها والدعم المتواصل من إدارة الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك في تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم الطبي.

وتابعت أن الكلية تركز في استراتيجيتها على توجيه الطلبة وتطوير مهاراتهم في استنباط المعلومة من خلال استحداث وسائل تعليمية تشجعهم على التعليم الذاتي والاستمرارية في التعلم، بحيث ترتكز المعايير الدولية في الاعتماد على آليات التقييم لجميع المساقات على مدى سنوات الدراسة في الكلية، وقد عملت طواقم الكلية على تطوير الآليات المتبعة للتقييم.

وذكر منسق برنامج الاعتماد الدولي د. مراد إبراهيم بأن عملية التحضير للحصول على هذا الاعتماد امتدت على فترة السنوات الثلاث الماضية مع ما رافقها من اجتماعات دورية لكافة اللجان المتفرعة في التحضير لوضع النسخة النهائية لتقرير التقييم الذاتي قبل رفعه للجنة TEPDAD، شاكرًا جميع طواقم الكلية ودوائر الجامعة الذين شاركوا في تحمل هذه المسؤولية.

وكان عميد الكلية الدكتور هاني عابدين قد ترأس بدوره اللجنة العليا للتحضير لهذا الاعتماد الدولي، وعمل يدًا بيد مع مجلس الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بتشجيع ومتابعة مستمرة من إدارة الجامعة برئاسة أ.د. عماد أبو كشك.

يشار إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الكلية على الصعيدين المحلي والدولي، ويعكس التزامها الثابت بتقديم تعليم متميز وشامل يلبي احتياجات الطلاب ويتماشى مع المعايير الدولية للتعليم الطبي.