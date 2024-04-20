شهيدان وجرحى إثر قصف الاحتلال غرب خان يونس

وطن: استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، مساء اليوم السبت، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد شابين، وإصابة 10 آخرين، إثر قصف اسرائيلي استهدف منزلاً مجاورًا لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، واستهدفت بوارج حربية إسرائيلية المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية استهدف أراضٍ زراعية بشارع مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.