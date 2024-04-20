حزب الله يستهدف مبانيَ يستخدمها جنود الاحتلال في "المطلة" و"شلومي"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان-حزب الله، السبت، استهدافها مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة"، وآخرَين في مستوطنة "شلومي"، بالأسلحة الملائمة.

وجاء هذان الاستهدافان رداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وكان آخرها الاعتداء على بلدات عيتا الشعب ‌‏وكفركلا والجبين.

ودمّر حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع "حانيتا" الإسرائيلي، بعد استهدافها بالأسلحة الملائمة.

كما استهدف، بقذائف المدفعية، موقع ‏"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطه، بينما استهدف انتشاراً آخر، شرقي مستوطنة "إيفن مناحم"، بالأسلحة الصاروخية.‏

إلى جانب ذلك، أصابت المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات ‏التجسسية في موقع "الراهب" إصابةً مباشرةً، في إثر استهدافها بالأسلحة الملائمة.

وأكدت المقاومة، في بياناتها المقتضبة، أنّ العمليات، التي نفّذتها ضدّ جنود الاحتلال ومواقعه، تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.