المحامي صلاح موسى يكتب لوطن.. قرار الرئيس بتكليف الدكتور المجدلاني بادارة مؤسسة التمكين الاقتصادي، هل يمثل سقطه قانونية؟

اصدر الرئيس كتاب التكليف للدكتور محمد مصطفى بتاريخ 14/3/2024 ودعاه الى احترام القانون والمباشرة باصلاحات عميقة، بعد ايام وبتاريخ 18/3/2024 يتقدم د. احمد مجدلاني بكتاب الى الرئيس يطلب منه تكليفه بالاستمرار برئاسة مجلس ادارة مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطينية على الرغم انه وحسب القانون! فان وزير التنمية الاجتماعية هو رئيس مجلس ادارة مؤسسة التمكين الاقتصادي، الكتاب قدم من الدكتور المجدلاني بصفته وزير التنمية الاجتماعية. الرئيس وبتاريخ 19/3/2024 يوافق على طلب الوزير المنتهيه صلاحياته . في ذات الكتاب المقدم من الدكتور المجدلاني بصفته وزير تنمية اجتماعية فان السبب المعلن من كتابه هو توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لابناء شعبنا. كما يشير الى ان الحفاظ على استقلالية المؤسسة تتطلب اصدار قرار بقانون جديد حتى تتمكن من الحصول على تمويل مباشرة من المانحين، كما انه اشار في ذات الكتاب ان كل ذلك يتطلب بعض الاجراءات الفوريةوالضرورية بصدور قرارات من مجلس الوزراء تحضيرا للمرحلة القادمة.

يستخلص من كتاب الدكتور المجدلاني بصفته وزيرا للتنمية الامور التالية:

1. ان مؤسسة التمكين ستلعب دورا جديدا وتأخذ صلاحيات جديدة تتعدى ما نص عليها قرار انشاء المؤسسة وهو التمكين الاقتصادي، وبالتالي فان موضوع الحماية الاجتماعية برمته سنتقل الى المؤسسة وتصبح لدينا عمليا وزارة تنمية اجتماعية مسلوبة الاختصاص وغير ذي صله بعملها.

2. ان الوزير تقدم بمقترح قرار بقانون لمؤسسة التمكين الاقتصادي الى الرئيس مباشرة او من خلال مجلس الوزراء المستقيل، وسواء قدم مشروع القرار بقانون مباشرة دون المرور بمجلس الوزراء او من خلال مجلس الوزراء فكيف للمستشار القانوني للرئيس ان يوافق على مشروع التعديل هذا مع العلم ان الحكومة مستقيلة والوزير انهى عمليا مهامه واصبح مسير للاعمال؟ وهل دخل الكتاب الى الرئيس دون عرضه على المستشار القانوني؟

3. ان المؤسسة وطوال سنوات عملها لم تكن تتمتع بالاستقلالية وبالتالي لم تحصل على تمويلات كافية لتحقيق غاياتها، حيث اكتشف الان وبعد ان غادر او كاد ان يغادر الوزارة انها يجب ان تتمتع بالاستقلال الكافي.

4. ان الصيغة الواردة في كتاب الدكتور المجدلاني تشير الى التحضيرات الى المرحلة القادمة وكان المطلوب من مؤسسة التمكين الاقتصادي ان تلعب دورا مختلفا وبعيدا عن مفهوم الحماية الاجتماعية والتمكين، وان كان هذا ما يقصد منه، فلماذا لا يتم انشاء مؤسسة جديدة لتلعب دورا خاصا للمرحلة القادمة!!

5. ان مجرد تقديم الكتاب بهذه الصورة وبالتوقيت المحدد يعني انه اوقع الرئيس بتضارب بين كتاب تكليفه لرئيس وزراءه وبين فهمه لموضوع التمكين، كما ان صيغة الكتاب غير جائزة، حيث انه لا يجوز قانونا ان يكلف الرئيس اي وزير بمهام هو بالاصل يقوم بها بحكم القانون، وكأن الوزير المجدلاني اوقع الرئيس بخطا قانوني سواء بقصد او بدون قصد سواء بعمل او بدون علم من المستشار القانوني للرئيس.

بعيدا عن اي اعتبارات لا نعرفها خلف تقديم هذا الكتاب وموافقة الرئيس عليه، فاننا نود ان نسجل الملاحظات القانونية والسياساتية التالية:

1. الكتاب بمجمله مخالف للقانون، ولا يجوز التقدم به بهذه الصورة ، حتى وان تقدم به كان الاجدى بمكتب الرئيس والمستشار القانوني تقديم رأي قانوني بذلك لانه يسبب سقطه قانونية وسياساتية غير مسبوقة، لان الوزير كان مسيرا لاعمال الوزارة فلا مسوغ لقبول اي طلب منه يخالف قانون نافذ، ولا يجوز ان يتقدم بمشروع قانون والوزارة قيد التشكيل لان طلبه قد يحمل تضارب في المصالح.

2. لم يصدر قرار بقانون يعدل من مرجعيات المؤسسة منذ توقيع الرئيس على طلب الدكتور المجدلاني بتاريخ 19/3/2024 مع العلم ان الحكومة تمارس عملها منذ 31/3/2024، فكيف تم التعامل مع المعاملات المالية للمؤسسة ومن سيتحمل هذه المسئولية، وعليه نعتقد ان ديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد التحقق من سلامة الاجراءات بحيث انه لا يجوز مع الاحترام للوزير السابق ان يوقع على اية معاملات مالية او قانونية حتى وان حصل على تأشير من الرئيس لان تأشيرة الرئيس هي قرار اداري وليست قانون، حتى وان اصدر الرئيس قرار بقانون يعدل من القانون السابق فلا يجوز ان يقع نافذا الا بعد اصداره ونشره في الجريدة الرسمية، حيث ان تبعات تأشيرة الرئيس تختلف عن اصدار قرار بقانون معدل.

بناء على كل ما سبق فحري القيام بالامور الاستداركية التالية:

3. نوصي وزيرة التنمية ان تأخذ المبادرة وتتابع عمل المؤسسة وان تباشر باتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقا لصلاحياتها وفقا للقانون، واشعار الوزير السابق بالتوقف عن ممارسة اية اعمال ان كان ما زال يمارس عمله كرئيس مجلس ادارة لمؤسسة التمكين

4. ان كان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى على علم بهذا الكتاب وبهذا التعديل على القرار بقانون فهذا امر اخر، اما اذا لم يوافق على التعديل فنوصي ان يقوم بمخاطبة الرئيس والطلب منه وقف اصدار القرار بقانون المعدل لحين ترتيب الامور ان كان هناك ضرورة لذلك.

5. نوصي مكتب الرئيس والمستشار القانوني وقف اصدار اي قرار بقانون لم يحصل على مصادقة مجلس الوزراء الحالي و/او لم ينسب بطريقة تتفق مع الاجراءات الشكلية، وبالنتيجة سحب القرار الذي صدر عن الرئيس والمعمم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 24/3/2024 والذي يحمل الرقم (699) وارد .