استشهاد ضابط إسعاف وإصابتان برصاص المستوطنين في قرية الساوية جنوب نابلس

وطن: استشهد سائق مركبة إسعاف، وأصيب مواطنان، برصاص مستوطنين خلال هجوم نفذوه، مساء اليوم السبت، على قرية الساوية جنوب نابلس.

واعلنت وزارة الصحة، استشهاد سائق سيارة إسعاف (محمد عوض الله محمد موسى ٥٠ عاماً)، برصاص الاحتلال قرب قرية الساوية جنوب نابلس، أثناء توجهه لنقل إصابات من القرية جراء اعتداءات المستوطنين.

وأفاد المسعف بشار قريوتي من إسعاف قريوت، بأن مستوطنين وجيش الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف قريوت أثناء نقل طاقمها إصابات بالرصاص الحي، خلال هجوم المستوطنين على منازل المواطنين بقرية الساوية، ما أدى لاستشهاد سائق المركبة.

وكانت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة"عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية، ما أدى إلى إصابة مواطن (50 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، وآخر(26 عاما) بالرصاص الحي في الوجه.