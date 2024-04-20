المئات يتظاهرون في الأرجنتين دعما لشعبنا وتنديدا بالإبادة الجماعية في غزة

وطن: شارك مئات المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بمسيرة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.

وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار الفوري، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال.

ورفعوا الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ويافطات تؤيد حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وأخرى تدين العدوان والإبادة، وتطالب بقطع العلاقات السياسية والتجارية مع "إسرائيل وخاصة مع شركة المياه الاسرائيلية -ميكروت-" التي وقعت مع عدد من المقاطعات الأرجنتينية اتفاقيات تعاون، لسرقة مياه الشعب الأرجنتيني كما تفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتخللت المسيرة كلمات، وقصائد شعر، ومقاطع مسرحية تعبر عن وحشية العدوان والإبادة، وتطالب بوقف العدوان ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الإنسانية.