بالأسلحة المناسبة.. حزب الله يستهدف موقع "حدب يارين"

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، استهداف جنود الاحتلال ومواقعه العسكرية، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وفي هذا الإطار، أعلنت المقاومة في بيان، أنّ مجاهديها استهدفوا صباح اليوم السبت، موقع "حدب ‏يارين" في الجليل الغربي بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً إصابته إصابة مباشرة‏.

وكانت المقاومة قد استهدفت أمس الجمعة، التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الملائمة، مؤكدة أنّ الأسلحة أصابت التجهيزات ‏التجسسيّة في الموقع إصابة مباشرة، أدّت إلى تدميرها. ‏

وفي السياق، أعلنت المقاومة أنه بعد "رصد دقيق ‏وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة، وتجمع الجنود حولها، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة ‏بصاروخ موجه، أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".

وفي عمليتين أخريين، استهدفت المقاومة تجمعين لجنود ‏الاحتلال في موقع "بيّاض بليدا"، ومحيط موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة، مستخدمة في الأولى قذائف مدفعيّة، وفي الثانية أسلحة صاروخية، ومحققةً في كلتا العمليتين إصابة مباشرة.