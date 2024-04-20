الخارجية الإيرانية تحذر "إسرائيل": الحل هو إنهاء جرائم الحرب في غزة

وطن: شدّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة إعداد حزمة سياسية من قبل الأمم المتحدة، تشمل كافة الأبعاد الضرورية لإنهاء الأزمة، ومنها تبادل الأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، إلى جانب تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجاء كلام أمير عبد اللهيان في تصريحٍ لوسائل الإعلام الإيرانية حول تفاصيل زيارته إلى نيويورك، حيث أكد أنه شرح خلال الاجتماعات واللقاءات التي جرت في اليومين الماضيين، موقف إيران تجاه تطورات غزة، وأبعاد الرد الإيراني المشروع على قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال انطلق منهما العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنّ إيران، "حذّرت من مغبة تكرار أي مغامرة جديدة من جانب إسرائيل"، وشدّدت على أنّ توسيع نطاق الحرب والتوتر ليس من مصلحة أحد في المنطقة.

كما لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه أكد خلال بعض اللقاءات السياسية، ولا سيما مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ الحل الجذري للأزمة في المنطقة "يكمن في التركيز على حلول سياسية وإنهاء جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".

وقال أمير عبد اللهيان إنه بالنظر إلى طبيعة العمل في نيويورك، فقد جرى بحث السبل الدبلوماسية لإنهاء العقوبات على إيران.