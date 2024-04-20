الاحتلال يستهدف مقرّ رئاسة أركان الحشد الشعبي في قاعدة "كالسو" جنوب بغداد

وطن: أفادت مصادر إعلامية، فجر اليوم السبت، بارتقاء شهيد وإصابة 6 أشخاص بجروح، وذلك من جراء العدوان الجوي الذي استهدف قاعدة "كالسو" في المسيب، جنوب العاصمة، بـ3 غارات.

وأوضح أنّ العدوان استهدف المدخل الرئيس للقاعدة، إلى جانب مرآب آليات ومكتب للحشد الشعبي.

وأشارت المصادر إلى أنّ الانفجارات في "كالسو" كانت قوية.

بدوره، أكّد الحشد الشعبي في العراق وقوع انفجار في مقرٍّ تابعٍ له في قاعدة "كالسو" العسكرية، في ناحية مشروع طريق المرور السريع، شمالي محافظة بابل.

وأضاف الحشد أنّ فريق تحقيق وصل إلى المكان، حيث تسبّب الانفجار بوقوع إصابات وخسائر مادية.

وكانت مصادر أمنية عراقية أكّدت وقوع قصف جوي على قاعدة "كالسو" العسكرية المشتركة، جنوبي بغداد، والتي تضمّ قواتٍ من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

وأشارت المصادر إلى أنّ العدوان طال مقرّ رئاسة أركان الحشد الشعبي، ومرآباً للدبابات، ومدخل مقرّ آمرية مواقع بابل، جنوبي البلاد.

وبعد ساعاتٍ قليلة على العدوان، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف مجاهديها، بالطائرات المُسيّرة، هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مؤكّدةً أنّ الاستهداف يأتي نصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي.