إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

وطن: أصيب، فجر اليوم السبت، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت شابا (24 عاما) من بيت فوريك إلى المستشفى بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في القدم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت بيت فوريك، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم.

ومنعت قوات الاحتلال الاسعاف من الحركة واعاقت عملها في المنطقة، وحاصرت مركز الصداقة الطبي ومركز بلسم في البلدة.

يتبع....