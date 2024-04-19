طوفان الأقصى" في اليوم الـ 197.. الاحتلال يشن هجمات مدمرة على غزة ويوسع نطاق حربه لتشمل الضفة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 197 على التوالي، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى .

واستشهدت مواطنة وأصيب عدد آخر بينهم أطفال، الليلة، بقصف طيران الاحتلال شقتين داخل بناية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا بحي الدعوة شمالي النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم محيط مستشفى الكرامة غرب غزة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لحصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاغ غزة، ارتفاعها إلى 34012 شهيدا و 76833 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وواصل الاحتلال هجماته المدمرة ووسع نطاق حربه الى مخيم طولكرم وواصل لليوم الثاني على التوالي، اقتحام المخيم وفرض حصار مشدد عليه، وسط تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، في كافة حاراته وأزقته، تسببت في انقطاع الكهرباء والمياه وشبكة الانترنت.

ودفعت الليلة قوات الاحتلال مزيدا من آلياتها إلى المخيم قادمة من مدخل طولكرم الغربي مرورا بشوارع المدينة، وفرضت طوقا مشددا عليه، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة، وسط إطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه ما يعترض طريقهم، تحديدا في شارع السكة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 197:

12:46 | لحظة انتشال عدد من الشهداء والإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة لعائلة رضوان في حي تل السلطان غرب رفح.

12:37 | محدث: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 بعد انتشال طفلة شهيدة الآن جراء استهداف منزل لعائلة رضوان بحي السلطان غرب رفح

12:32 | جانب اخر من قصف القاعدة العسكرية التي تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي بغداد

12:20 | مصادر محلية: تجدد الاشتباكات داخل حي المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم

12:15 | الهلال الأحمر: طواقمنا تتمكن من إخلاء إصابتين بالرصاص الحي في الأرجل بعد قيام جيش الاحتلال باحتجاز الطواقم بمخيم نور شمس في طولكرم.

12:12 | مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتونيا غرب رام الله

12:03 | طيران الاحتلال ينفذ غارات عنيفة تستهدف مدينة رفح.

12:02 | قصف قاعده "للحشد الشعبي" في العراق تزامنا مع انفجارات ضخمة في المكان