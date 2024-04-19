استشهاد الطفل قيس نصر الله برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وقالت وزارة الصحة إن الطفل قيس فتحي نصر الله (16 عاما) وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي شهيدا عقب إصابته بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل نصر الله أصيب برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في الشارع المؤدي لضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وفي السياق، أكد الهلال الأحمر، أن طواقمه استلمت إصابة لطفل (15 عاما) من مخيم نور شمس، وجرى نقله إلى المستشفى.