الاحتلال يقرّ بإصابة ضابط و3 جنود بنيران المقاومين في نور شمس بطولكرم

وطن: أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ضابط من الاحتياط، إلى جانب 3 جنود آخرين، بنيران المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أنّ مقاتليها يخوضون عمليات تصدٍّ ومواجهاتٍ واسعةً على كل المحاور، محققين إصاباتٍ في صفوف قوات الاحتلال.

كذلك، أكدت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم خوضها اشتباكاتٍ ضاريةً مع الجنود الإسرائيليين في عدة محاور داخل المخيم، وذلك بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في صفوفهم.

واستشهد قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، محمد جابر "أبو شجاع"، وذلك بعد محاصرة الاحتلال المخيم لأكثر من 18 ساعةً.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات عنيفة داخل مخيم نور شمس،حيث تتصاعد وتيرة الاشتباكات، تزامناً مع حصار قوات الاحتلال للمخيم، من كل الجهات.

ويواصل المقاومون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لطولكرم، حيث اندلعت اشتباكات في حي المنشية بمخيم نور شمس.

وسبق أن أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أنّ مقاتليها في نور شمس يواصلون، منذ مساء الخميس، الاشتباك مع قوات الاحتلال في عدة محاور، فيما أُفيد بانفجار عبوة ناسفة بالآليات الإسرائيلية في المخيم.

وتسبّب الاقتحام بدمار كبير جداً في نور شمس، إذ تعمّدت جرافات الاحتلال هدم المحال التجارية في ساحة المخيم.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد طه وعلاء الطموني من منزليهما في ضاحية شويكة وعزبة الجراد، في مدينة طولكرم.