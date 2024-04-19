إصابة 3 مواطنين بكسور إثر اعتداء الاحتلال عليهم على حاجز عسكري قرب بيت لحم

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، بكسور ورضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب على احد الحواجز العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أوقفت إحدى المركبات على حاجز "الكونتينر" العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال شرق بيت لحم، وانهالت على من بداخلها بالضرب المبرح، ما أدى الى إصابة أحدهم بكسر في يده، وآخر بكسر في ساقه، إلى جانب إصابة مواطن ثالث برضوض وجروح في جسده، نقلوا على إثرها الى المستشفى.