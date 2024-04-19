الشيكل يتراجع، وارتفاع بأسعار النفط والذهب.. التوتر مع إيران ينعكس على الاقتصادين الإسرائيلي والعالمي

وطن: خفضت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال، الخميس التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+ وسط تصاعد المواجهة مع إيران، وفي ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة، وقالت في بيان: "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".

وتعكس النظرة المستقبلية السلبية احتمال تصاعد الحرب على غزة، والمواجهة مع حزب الله، أو التأثير على اقتصاد إسرائيل بشكل أكبر مما تتوقعه الوكالة الآن. وجاء في البيان: "نرى حالياً عدة مخاطر تصعيد عسكري محتملة، بما في ذلك مواجهة عسكرية أضخم وأطول وأكثر مباشرة مع إيران".

وفي وقت سابق من شهر أبريل/نيسان 2024، ألغت "فيتش" المراقبة السلبية لتصنيف "إسرائيل" وأبقته عند A+، لكنها أشارت إلى أن الحرب على غزة تمثل مصدر قلق.

وخفضت موديز في فبراير/شباط التصنيف الائتماني "لإسرائيل" على خلفية مخاطر الحرب. وقال وزير المالية ، بتسلئيل سموتريش، إن القرار لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم، وإنه بمثابة بيان‭ ‬سياسي متشائم.

في سياق موازٍ، فقد تراجع الشيكل على وقع التوترات مع إيران إلى أقل مستوياته في 5 أشهر عند 3.80 مقابل الدولار، وفق غلوبس الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت، قوله إن انخفاض قيمة الشيكل "يعكس التوتر والمخاوف المستمرة قبل الانتقام ضد إيران، والمزيد من التصعيد في الشمال (مع حدود لبنان). وتنعكس هذه المخاوف في الانخفاض بسوق الأسهم".

وكان سعر الصرف متقلباً، خاصة عندما بدأت شائعات عن هجوم إيراني ضد الاحتلال، ولكن وفقاً لمناحيم، فإن انخفاض قيمة الشيكل ينبع من اتجاه مختلف.

ارتفاع أسعار الذهب

في سياق متصل، فقد قفزت أسعار العقود الفورية للذهب إلى قمة تاريخية جديدة فوق 2400 دولار للأونصة، الجمعة، مدفوعة بتعرض مرافق إيرانية لهجوم بمسيرات، قالت تقارير إن جيش الاحتلال يقف وراءه.

وبلغت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة (04:00 ت.غ) نحو 2410 دولارات للأونصة، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 2390 دولاراً بعد إعلان طهران عدم تأثر منشآتها، واستئناف حركة الملاحة.

ارتفاع أسعار النفط

في حين قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل الجمعة، مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلاً.



وبحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 89.74 دولار للبرميل. وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطاً 2.56 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 84.66 دولار للبرميل.