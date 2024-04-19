المبادرة الوطنية: الفيتو الأميركي يؤكد ان الحديث عن "حل الدولتين" مجرد نفاق لمنح إسرائيل الوقت والغطاء لضم وتهويد الأراضي المحتلة

وطن: وصفت حركة المبادرة الوطنية استخدام الولايات المتحدة للفيتو لإسقاط قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وامتناع كلا من بريطانيا وسويسرا عن التصويت له بأنه تأكيد على أن حديث هذه الدول عن ما يسمى " حل الدولتين" مجرد نفاق مخادع هدفه منح إسرائيل الوقت و الغطاء لتكريس احتلالها و استكمال عملية ضم وتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة و التغطية على جرائم الاستيطان و المستوطنين.

و عبرت حركة المبادرة الوطنية في بيان وصل لوطن نسخة عنه عن شكرها لدولة الجزائر على دورها المثابر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وعن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية بعد الفيتو الأميركي بإلغاء اتفاقيات و مخططات التطبيع المؤذية و التخلي عن المراهنات الخاطئة على الدور الأميركي و عن نهج أوسلو الذي يواجه فشلا ذريعا ، والتوجه نحو بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة على برنامج كفاحي للتصدي للاحتلال و الاستيطان المستفحل وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية الكاملة و تقرير المصير.

وأكدت المبادرة الوطنية أنّ التواطؤ الأميركي مع الاحتلال الإسرائيلي لن يؤثر على تصميم الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله الوطني و مقاومته للاحتلال ومنظومة الأبارتهايد و الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.