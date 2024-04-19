د. عقل أبو قرع يكتب لوطن.. حول المنافسة بين الجامعات الفلسطينية وتصنيف الجامعات

نلاحظ خلال الايام أو الاسابيع الماضية ومن خلال بث الاخبار الى وسائل الاعلام المحلية، أن الجامعات في بلادنا تحاول اظهار للرأي العام أو للناس الاستحواذ على مراكز متقدمة في تصنيفات عالمية للجامعات، وواضح ان هدف هذا السباق من اظهار مراكز متقدمة في هذا التصنيف أو ذاك هو اجتذاب الطلبة أو الدعم بأنواعه أو فقط الإظهار الإعلامي لأهمية الجامعة وما تقوم به من أعمال تعليمية وغير تعليمية.

ومع الأمل والفخر ان تحتل الجامعات الفلسطينية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وبناء على أعمال وبالأخص نتائج البحث العلمي الذي يفيد المجتمع والبلد، ورغم ان إثارة الموضوع هو منطقي وموضوعي، من منطلق الحرص على تقدم الجامعات في بلادنا ومواكبتها للجامعات في العالم، وهذا مفيد للطالب وللباحث أو الاستاذ وللجامعة وللمجتمع قاطبة، ولكن محاولة جامعات وبغض النظر عن الاسم، اظهار احتلال مركزا ما ضمن التصنيف العالمي للجامعات، بناء على معايير غير موضوعية، هو أمر غير مقبول.

وفي العادة، تصدر نشرة سنوية دورية عالمية لتصنيف الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي، وقبل فترة صدرت نشرة بهذا الخصوص، وبالطبع احتلت الجامعات الأمريكية وعلى رأسها جامعة "هارفرد" والجامعات البريطانية وعلى رأسها جامعة "كامبريدج" المراتب الأولى لأهم وأفضل الجامعات في العالم، ومن منطقتنا لم تأتي أي جامعة عربيه أو فلسطينية في ال 100 جامعة الأهم في العالم، وكانت فقط جامعة إسرائيلية واحدة في ترتيب ال 100 جامعة في العالم.

وكان واضحا تقدما متصاعدا للجامعات التركية والصينية، التي تواصل وبشكل تدريجي تقدمها السنوي والذي يعكس اهتمام هذه الدول بالتعليم العالمي ومخرجاته من أبحاث وخريجين، واستخدمت النشرة أو الاستفتاء كما جرت العادة كل عام، حوالي 13 معيارا عالميا لتحديد مستوى الجامعات، منها البيئة الأكاديمية ومنها نسبة الاساتذة الى الطلبة ومستوى المنح والتنوع والجودة، ومستوى الابحاث، ومدى استخدام او الاستعانة بالأبحاث من قبل الاخرين، والابداع او الابتكار او التطوير، والنظرة العالمية للجامعة ونظرة المجتمع للجامعة ومستوى الوظائف التي يحصل عليها الخريجون وغيرهما من المعايير المتفق عليها عالميا.

ويحتل البحث العلمي أو بالأدق نتائج الأبحاث العلمية أهمية كبيرة في تصنيف الجامعات، وفي بلادنا، سواء أكانت مؤسسات عامة مثل الجامعات أو المعاهد أو الكليات، سواء حكومية أو غير حكومية، أو مؤسسات تتبع القطاع الخاص بأنواعه، أو مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية وهي كثيرة ومتنوعة، لا يوجد زخم باتجاه البحث الحقيقي من أجل التطوير أو تلبية حاجة أو الاجابة على تساؤل أو حل إشكال ما، وفقط يتم اجراء الأبحاث من أجل صرف ميزانية مخصصة لهذه الجامعة أو تلك أو للإعلان بأن هناك بحث علمي في هذه المؤسسة أو تلك وبالتالي من باب الدعاية، أو من أجل صرف ميزانية لاحد المشاريع أو البرامج تحت بند الدراسات وإعداد التقارير أو أوراق الحقائق والسياسات.

ورغم وجود "مجلس للبحث العلمي" في بلادنا، وعلى ما اعتقد يتبع الى وزارة التعليم العالي، ورغم ما نقرأ في الاخبار عن عقد هذا المجلس اجتماعات دورية بين الفترة والاخرى، ألا أن ما نعرفه عن هذا المجلس يبقى ضئيلا، سواء فيما يتعلق بتركيبته أو أهدافه أو ميزانيته أو والاهم الانجازات التي تم تحقيقها ومدى تأثير ذلك على التطوير وحل مشاكل الناس والبلد والتقدم، هذا بالإضافة الى وجود مجلس الإبداع والابتكار، ولا اعلم الى اي وزارة أو هيئة يتبع، والذي لا نعرف عنه الكثير كذلك.

ورغم التقدم الذي حققته المؤسسات الفلسطينية الأكاديمية وغير الاكاديمية، ولكن وبكل موضوعية فأننا لم نواكب التقدم النوعي في التعليم أو التعلم الذي حصل ويحصل في العالم، من حيث أهمية الابحاث، وتطبيقات الابحاث في المجتمع، وبالتالي العلاقة مع القطاع الخاص، ومع المجتمع المدني، وصحيح كذلك ان التعليم لا يقع من ضمن أولويات الدعم الرسمي والاهلي، وصحيح انه ما زالت توجد تخصصات، ومكررة في معظم مؤسسات التعليم العالي وبالكاد يحتاجها المجتمع او يجد خريجيها وظائف، وصحيح كذلك ان مؤسسات التعليم العالي في بلادنا باتت تتسابق على اعداد الطلبة وبالتالي الاقساط، متناسية الجودة والأبحاث والنوعية وبالتالي مواكبة الجامعات العالمية.

ورغم مواصلة افتخار المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع متعلم ويملك الكثير من مؤسسات التعليم العالي، الا ان عدم التطور من ناحية مفهوم التعليم العالي ونوعيته، وبالأخص المعايير العالمية التي يتم تصنيف التعليم والبحث على اساسها، وهي البيئة الأكاديمية التي تشمل نوعية الطلبة والعاملين والمنهاج والاسلوب، وكذلك نوعية الأبحاث والدراسات، وكذلك مدى استفادة المجتمع او استخدام الناس للأبحاث، وكذلك مستوى الإبداع او التجديد، اذا لم يتم اخذ هذه المعايير بعين الاعتبار، سوف تبقى المؤسسات الفلسطيني بأنواعها بعيدة عن ما يتم من تطور في العالم، وما دامت مؤسسات التعليم العالي لا تولي البحث العلمي الأهمية المطلوبة، سوف تبقى هذه المؤسسات بعيدة عن التقدم أكثر وأبعد عن احتلال مراكز متقدمة في سلم البحث على مستوى العالم.

ومن هذا المنطلق سوف تبقى الجامعات الفلسطينية بعيدة عن احتلال مراكز متقدمة في سلم الجامعات في العالم، وسوف تواصل هذه الجامعات الانحدار نحو البعد التجاري المادي الكمي للتعليم، أي تواصل الاهتمام بالكمية بدلا من النوعية والجودة والكفاءات، وبالتالي تتواصل المنافسة بينها كما نرى هذه الايام، من أجل قبول أكبر عدد من الطلاب، أملا بتحقيق عائد أكبر من الأقساط والتناسي أن للتعليم العالي رسالة أهم من ذلك بكثير، وهذه الرسالة هي التي تؤدي الى جامعات معروفة لكي تتبوأ المراكز الأولى في العالم وبشكل مستدام.