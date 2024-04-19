مؤسسات الائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات تطرح رؤيا بخصوص لجنة الانتخابات المركزية

وطن: قالت المؤسسات الاعضاء في الائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات إنها تتابع التطورات الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، والتي انتهت ولايتها القانونية بداية شهر ابريل الجاري.

وقالت المؤسسات في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن اللجنة في تشكيلتها الحالية جاءت نتيجة مشاورات وتوافقات وطنية، مما أهلها لنيل ثقة جميع شركاء العملية الانتخابية من أحزاب وقوى سياسية ومجتمعية ومؤسسات مجتمع مدني وجمهور وجهات رقابة دولية، فإننا نرى أن أية إعادة تشكيل للجنة أو تغيير في عضويتها يجب ان تأخذ بالاعتبار هذه التفاهمات بما يضمن الحفاظ على ثقة الشركاء بها، ويؤهلها للاستمرار بعملها بنفس مستوى المصداقية التي حظيت بها اللجنة طوال الفترة الماضية.

واقترح الائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات بالتمديد للجنة الحالية، والمباشرة في مشاورات وطنية مع القوى والفصائل والمؤسسات ذات العلاقة لاتفاق على تشكيلة جديدة.

ووجه الائتلاف في بيانه رسالة الى الرئيس عباس شددت فيه على ضرورة واهمية مؤسسة لجنة الانتخابات كضامن لاستقرار وسلامة النظام السياسي وشرعيته، واي تغيير في تشكيلتها لا يحظى بالتوافق الذي تحظى به اللجنة بتركيبتها الحالية سيكون له اثار خطيرة وسلبية قصيرة وبعيدة الأمد نحن في غنى عنها، خااصة في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها قضيتنا، وما يتعرض له شعبنا من عدوان وابادة جماعية، وما يقتضيه ذلك من الحفاظ على تماسك الموقف الوطني، واتخاذ خطوات جادة باتجاه وحدة الصف.