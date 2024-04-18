طوفان الأقصى" في اليوم الـ 196.. الاحتلال يواصل حرب الابادة الجماعية على غزة

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 196 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين، ضاربًا في عرض الحائط كافة القوانين الدولية والأوامر التي أصدرتها مؤسسات المجتمع الدولي المُطالبة بوقف إطلاق النار ومنع ارتكاب إبادة جماعية.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 730 ألف نسمة في غزة وشمالها بلا خدمات صحية حقيقية، متهمة الاحتلال بتعمّد تدمير المنظومة الصحية بالقطاع.

كما عُثر على نحو 30 شهيدا في مقبرتين بساحة مجمع الشفاء، بينهم جثث لنساء ومسنين، في حين لا يزال مصير ألف شخص كانوا بالمجمع مجهولا.

ميدانيا أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا حقل ألغام في آليات إسرائيلية متوغلة بمنطقة المغراقة، ودمرت عددا منها، وأوقعت جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 196: