مواقع الاحتلال ومستوطناته تحت ضربات حزب الله.. إصابات مباشرة بصواريخ ثقيلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الخميس، استهداف عدّة مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت في بياناتٍ متفرقة، إنّها استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "يرؤون" (قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎، ومبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "المنارة‌"، وأصابتها جميعها إصابات ‏مُباشرة.‏

وأعلنت أيضاً استهداف قاعدة بيت هلل (قيادة الكتيبة) بصواريخ من طراز "فلق" دعماً لغزّة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب اللبناني.

كما "استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة حانيتا بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابةً مُباشرة".

وأضافت، في بيانٍ آخر، أنّها استهدفت موقعي ‏"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، و‏"زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وبالقذائف المدفعية، وحققت إصابات مُؤكّدة.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد عن عملية استهداف التجهيزات التجسسية في موقع "الرمثا" التابع لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والتي نفذتها المقاومة، أمس الأربعاء.

بدورها، قالت مصادر صحفية في جنوبي لبنان إنّ نيراناً مُباشرة انطلقت من لبنان في اتجاه هدف عسكري في محيط قرية "عرب عرامشة"، في أقصى الجليل الغربي.

واستهدفت نيران اخرى قاعدة "بيت هيلل" الإسرائيلية في إصبع الجليل، وأصابتها بصورة مُباشرة.

واستهدفت المقاومة، في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، ‏تحركاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ‏موقع "المالكية" الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، 3 شهداء، هم: الشهيد محمد جميل الشامي، "أبو زهراء"، مواليد عام 1982، من بلدة كفركلا في جنوبي لبنان، والشهيد علي أحمد حمادة، "فلاح"، مواليد عام 1970، من بلدة الدوير في جنوبي لبنان، والشهيد حسين علي هزيمة، "ساجد"، مواليد عام 1996، من بلدة ميس الجبل في جنوبي لبنان.

صفارات الإنذار تُدوّي في أكثر من 10 مستوطنات شمالية

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات الإنذار دوّت بصورة مكثفة، هذا المساء، في مستوطنات "إفين مناحيم" و"أدميت" و"إيلون" و"غورن" و"غورنوت هجليل" و"زرعيت" و"حانيتا" و"يعرا" و"عرب العرامشة" و"شومرا"، عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ مبنىً في مستوطنة "يرؤون" أُصيب من جرّاء إطلاق صاروخ مُضاد للدروع. كما سقط صاروخ في مستوطنة "معيان باروخ" الإسرائيلية.

واليوم، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد عن عملية استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة "ميرون"، ‏التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضح الفيديو استهداف صاروخ المقاومة رادار "AN/TEQ-37" للسطع المدفعي، والذي يعمل على كشف المقذوفات والصواريخ، وتحديد مصادر النيران.

وأعلنت المقاومة، أمس الأربعاء، شنّ هجوم مركّب بالصواريخ الموجّهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدَث في "عرب العرامشة"، ‏فيما يُسمّى "المركز الجماهيري"، مؤكدةً أنّ الهجوم نجح في تحقيق إصابة مباشرة، وأوقع الجنود الإسرائيليين بين ‏قتيل وجريح.

المصدر: الميادين