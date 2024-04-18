شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لغزة ومخيم النصيرات

وطن: استشهد أربعة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد مصادر صحفية بارتقاء 4 شهداء على الأقل وإصابة آخرين بقصف من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلاً لعائلة السر يؤوي نازحين بينهم من عائلة أبو جياب في مخيم الشاطئ.

وأن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

كما أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني شهيدين، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة قشلان في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى العودة في النصيرات.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، 33970 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 76770 مواطنا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.