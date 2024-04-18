الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر مخيم نور شمس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفادت مصادر محليةـ باقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال المدينة ترافقها جرافتان إحداهما (D9) من محورها الغربي، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورا بميدان المحاكم (العليمي)، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس، ودوار اكتابا وإسكان الموظفين.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت طوقا وحصارا مشددا على مخيم نور شمس، ونشرت آلياتها على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيسي المحاذي لمداخله، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال منع التجوال على المخيم، ومنعت المواطنين من العودة الى منازلهم، كما منعت المركبات من الدخول أو الخروج منه.

كما جرفت ‫قوات الاحتلال عدة مقاطع من شوارع المدينة أثناء توجهها الى المخيم، وتحديدا دوار اليونس في الحي الشمالي، وشارع السكة، وميدان الشهيد سيف أبو لبدة وشارع نابلس المحاذي لمدخله الغربي، إضافة الى تدمير ممتلكات المواطنين من منشآت وأسوار في المكان.

واندلعت مواجهات خلال محاصرة قوات الاحتلال للمخيم، ما أدى الى إصابة شاب بجروح وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.