بصاروخٍ موجّه خاص.. حزب الله يستهدف راداراً متطوراً في قاعدة "ميرون" الإسرائيلية

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، اليوم الخميس، مشاهد عن عملية استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة "ميرون"، ‏التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضح الفيديو استهداف صاروخ المقاومة رادار "AN/TEQ-37" للسطع المدفعي، والذي يعمل على كشف المقذوفات والصواريخ وتحديد مصادر النيران.

وكانت المقاومة أعلنت، أمس، استهدافها وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة "ميرون"، مؤكدةً أنّ العملية نُفّذت عبر استخدام الصواريخ الموجّهة التي أصابت تجهيزات وحدة المراقبة الإسرائيلية ودمّرتها.

وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد أهداف تابعة للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لغزّة في ظل استمرار العدوان، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب والبقاع.

وأعلنت أمس شنّ هجوم مركّب بالصواريخ الموجَّهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقرّ قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في "عرب العرامشة"، ‏فيما يسمّى "المركز الجماهيري"، مؤكدةً أنّ الهجوم نجح في تحقيق إصابة مباشرة، وأوقع الجنود الإسرائيليين بين ‏قتيل وجريح.

المصدر: "الميادين"