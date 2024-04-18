وقفة في أم الفحم للمطالبة بوقف الحرب على غزة ورفضا للملاحقة السياسية

وطن: شارك العشرات من الناشطين، اليوم الخميس، في وقفة نظمت في مدينة أم الفحم احتجاجا على اعتقال الناشط محمد طاهر جبارين وفرض الحبس المنزلي على المحامي أحمد خليفة ورفضا للعدوان على قطاع غزة.



وجاءت الوقفة التي نظمت عند الدوار الأول، بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم ومجموعات شبابية في المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم لحملة الاعتقالات والملاحقة السياسية التي يتعرض لها الناشطون السياسيون.



كما هتف المشاركون مطالبين بالحرية لجميع الأسرى وبوقف الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واعتقل جبارين وخليفة يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولا يزال جبارين رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة في سجن نفحة في النقب، فيما تم تحويل خليفة إلى الحبس المنزلي قبل نحو شهرين.