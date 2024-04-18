ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33.970 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 33.970، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76.770، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 مجازر أسفرت عن استشهاد 71 مواطنا، وإصابة 106 آخرين.

ولفتت إلى أن تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاصمة للمنظومة الصحية في غزة، وأن جيش الاحتلال تعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمال غزة.

وأوضحت أن أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة دون خدمات صحية حقيقية.

وأكدت الحاجة الماسة إلى مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية، لسد حاجة المواطنين في منطقتي غزة وشمال غزة.