جرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف المغراقة وسط غزة

وطن: أصيب 3 مواطنين، اليوم الخميس، في قصف لمدفعية الاحتلال استهدف منازل المواطنين في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 3 مواطنين أصيبوا جراء قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن عدد الشهداء في قصف الاحتلال لنازحين برفح ارتفع إلى 11 بعد تمكن الأهالي والطواقم من انتشال 3 جثامين إضافية.

وكان قد أُعلن في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، استشهاد 8 مواطنين من عائلة عياد، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وجميعهم من النازحين من مدينة غزة، جراء قصف غرفة في أرض زراعية بحي السلام، جنوبي مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ195 إلى أكثر من 33899، والإصابات إلى 76664، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.